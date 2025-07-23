Экипаж не нужен: в Китае показали роботизированный танк, способный сбивать БПЛА (фото)

В Китае испытали гусеничное беспилотное наземное транспортное средство VU-T10, оснащенное 30-мм пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом и блоками электрических дымовых гранатометов для самозащиты.

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Китайская корпорация North Industries (NORINCO) опубликовала кадры, на которых 11-тонный роботизированный танк маневрирует по пересеченной местности, поражая цели с помощью дистанционно управляемой башни, сообщает Defence Blog.

Китайские беспилотные танки Фото: Скриншот

Сообщается, что целью создания VU-T10 было снизить риски для личного состава и повысить эффективность боевых действий на передовой. Платформа имеет электрический привод и может развивать максимальную скорость по дороге 60 км/ч.

Роботизированный танк Фото: Скриншот

Наличие 30-мм пушки позволяет уничтожать легкую бронированную технику, поражать малозаметные цели, пробивать неукрепленные конструкции и даже сбивать дроны на малых высотах. На также платформу можно установить противотанковую управляемую ракету Red Arrow 12, расширив таким образом дальность ее поражения.

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NORINCO не раскрыла ни одного экспортного клиента для VU-T10, однако китайские государственные СМИ сообщили, что компания предлагала свои беспилотные системы для международной продажи на недавних оборонных выставках на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

"VU-T10 является важным шагом в стремлении Пекина интегрировать робототехнику в будущие поля боя", — отметили в издании.

Напомним, украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фокус также писал о том, что американская система Leonidas, предназначенная для защиты от дронов, получит новую версию со значительно расширенными возможностями.