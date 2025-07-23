Экипаж не нужен: в Китае показали роботизированный танк, способный сбивать БПЛА (фото)
В Китае испытали гусеничное беспилотное наземное транспортное средство VU-T10, оснащенное 30-мм пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом и блоками электрических дымовых гранатометов для самозащиты.
Китайская корпорация North Industries (NORINCO) опубликовала кадры, на которых 11-тонный роботизированный танк маневрирует по пересеченной местности, поражая цели с помощью дистанционно управляемой башни, сообщает Defence Blog.
Сообщается, что целью создания VU-T10 было снизить риски для личного состава и повысить эффективность боевых действий на передовой. Платформа имеет электрический привод и может развивать максимальную скорость по дороге 60 км/ч.
Наличие 30-мм пушки позволяет уничтожать легкую бронированную технику, поражать малозаметные цели, пробивать неукрепленные конструкции и даже сбивать дроны на малых высотах. На также платформу можно установить противотанковую управляемую ракету Red Arrow 12, расширив таким образом дальность ее поражения.
NORINCO не раскрыла ни одного экспортного клиента для VU-T10, однако китайские государственные СМИ сообщили, что компания предлагала свои беспилотные системы для международной продажи на недавних оборонных выставках на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
"VU-T10 является важным шагом в стремлении Пекина интегрировать робототехнику в будущие поля боя", — отметили в издании.
Напомним, украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Фокус также писал о том, что американская система Leonidas, предназначенная для защиты от дронов, получит новую версию со значительно расширенными возможностями.