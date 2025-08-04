Прорыв в сфере РЭБ: Китай собирается глушить дроны США с помощью "бури"

Китайские ученые разрабатывают передовую технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способную глушить системы противника, при этом не допуская поражения дружественных систем.

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Новаторские системы РЭБ смогут создавать зону "электромагнитного покоя", подобную глазу бури, в центре пространства интенсивного препятствования сигналу, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, система пока находится на ранней стадии разработки, однако ее целесообразность подтверждена компьютерным моделированием. Она опирается на скоординированные беспилотные воздушные платформы, излучающие точно настроенные радиочастотные (РЧ) помехи.

Разработчики ожидают, что технология позволит китайским вооруженным силам выводить из строя вражеские системы связи и навигации, одновременно защищая собственные войска и технику союзников от сопутствующих сбоев.

Новая технология РЭБ Китая: как она работает

Как объясняют эксперты портала Interesting Engineering, принцип работы новой китайской разработки можно сравнить со штормом. Даже при высокой интенсивности ветра, центр шторма остается спокойным.

Сообщается, что инновация работает на скоординированных дронах, которые действуют как точные источники помех. Эти дроны излучают тщательно подобранные радиосигналы, которые можно регулировать по ряду параметров.

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Первый дрон действует как основной "глушитель", нейтрализуя вражеские сигналы, в то время как второй излучает встречный сигнал, который нейтрализует волну глушения в месте, где действуют дружественные силы. Эти сигналы компенсируют друг друга в точке пересечения, создавая "глаз шторма".

В издании отметили, что это значительный прорыв в сфере РЭБ, который может обеспечить своеобразное выборочное глушение для военных. Однако стоит учитывать, что подобные системы пока являются лишь симуляцией и не проверены в реальных испытаниях. Кроме того, технология в значительной степени зависит от точной координации дронов и усовершенствованного управления сигналами в режиме реального времени, что технически сложно реализовать в боевых условиях.

Напомним, ученые из Китая изготовили крупнейший в мире кристалл селенида бария-галлия, который может проложить путь к созданию лазерного оружия, способного сбивать спутники с Земли.

Фокус также сообщал, что в Китае испытали гусеничное роботизированное наземное транспортное средство VU-T10, способное сбивать дроны.