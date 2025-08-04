Вражеские БПЛА станет сложнее сбивать: в РФ заявили о создании новой технологии

В Российской Федерации работают над созданием технологии оптических модулей линии связи для беспилотников, предназначенной для снижения рисков перехвата и потери управления.

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Ожидается, что новые оптические модули линии связи для базовых станций и дронов решат ряд проблем традиционных радиоканалов БПЛА, сообщает российский портал CNews.

По данным издания, целью россиян является создание приемных и передающих модулей для беспилотных систем (БС) и беспилотных авиационных систем (БАС). Эти модули нужны для преобразования оптического излучения в электрический сигнал и электрического сигнала в оптическое излучение.

По словам директора организации "Беспилотный Флот" Антона Блика, оптические модули связи способны преодолеть такие проблемы дронов на радиосвязи, как ограниченный диапазон, уязвимость к помехам и перегрузка каналов вблизи инфраструктурных объектов.

Оптический канал более устойчив к глушению и не требует лицензируемых частот. Кроме того, он может позволить значительно увеличить дальность БПЛА и улучшить стабильность связи между базовыми станциями и беспилотниками.

"Это открывает путь к созданию нормальных дрон-флотов в одной зоне без взаимных помех и снижает риски потери управления", — заявил Блик.

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В свою очередь руководитель направления по реализации стратегических проектов АО "ГЛОНАСС" Александр Замятин отметил, что оптические модули снизят риски перехвата БПЛА. По его оценкам, такие модули будут стоить от 120 до 150 тысяч российских рублей.

Всего на разработку и изготовление модулей в РФ было выделено 19,86 млн рублей. Заказчиком выступает Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина. Ожидается, что работы будут завершены в конце 2025 года.

Напомним, в Украине идет работа над поворотными турелями с искусственным интеллектом, предназначенными для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед".

Фокус также сообщал, что украинские дроны Sting, предназначенные для перехвата российских "Шахедов", получили тепловизионные камеры Kurbas от отечественного стартапа Odd Systems.