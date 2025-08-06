Захистить від швидкісних дронів РФ: що відомо про новий перехоплювач Interceptor 2.0

Українська компанія RC Direction представила на виставці IDEF 2025 у Стамбулі передовий безпілотний літальний апарат Interceptor 2.0, призначений для протидії розвідувальним та ударним безпілотникам ворога.

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Дрон Interceptor 2.0 розроблений для точного перехоплення швидкорухомих повітряних платформ у режимі реального часу. Якщо ціль не виявлено, БпЛА може безпечно повернутися на базу, повідомляє Army Recognition.

Безпілотник оснащений модулем автоматизованого захоплення цілі та функцією автоматичного блокування. Це поєднання дає змогу швидко виявляти, відстежувати та уражати ворожі повітряні засоби як вдень, так і вночі.

Одноконтурний турбореактивний двигун дає змогу дрону Interceptor 2.0 розвивати максимальну швидкість 320 км/год та крейсерську швидкість 220 км/год. Ефективна дальність перехоплення становить до 30 км під час використання з радаром типу RADA, хоча система телеметрії та управління може працювати до 75 км. Розмах крил БпЛА становить 1500 мм, а довжина — 1650 мм.

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За даними порталу, архітектура зв'язку БпЛА включає захищені цифрові та аналогові відеоканали, що забезпечує безперебійне керування навіть у середовищах, насичених перешкодами радіоелектронної боротьби. Це не тільки запобігає відстеженню оператора, але й робить дрон практично непомітним для ворожої розвідки.

У виданні також зазначили, що Interceptor 2.0 має низку переваг в порівнянні з безпілотниками-перехоплювачами та баражувальними боєприпасами попереднього покоління. Його компактна рама, злітна вага 10,4 кг та вантажопідйомність 1,6 кг відкалібровані для маневреності, а не для доставлення важкого корисного навантаження. Дрон також оптимізований для швидкого запуску з катапульти, навіть у складних умовах, як-от швидкість вітру до 12 м/с та температура від -30°C до +40°C.

"Платформа особливо актуальна в сучасних сценаріях асиметричної та гібридної війни, де можливості швидкого перехоплення можуть запобігти спостереженню або атакам на критично важливі передові підрозділи та інфраструктуру", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач "Мангуст".

Фокус також повідомляв, що на німецькій виставці LandEuro 2025 було представлено дрон-перехоплювач AngryCat від української компанії Venator Technologies.