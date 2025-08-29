В Китаї показали дрон, схожий на НЛО: його можуть використовувати військові (фото)

Дослідники з Чженчжоуського університету аеронавтики продемонстрували новий дрон з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) незвичайної форми.

Related video

У 2015 році пілот літака F/A-18 ВМС США помітив неідентифікований літаючий об'єкт у формі веретена. Тепер, майже через десять років, вчені в Китаї представили та успішно випробували дрон з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), схожий на той загадковий об'єкт, повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).

За словами професора Лю Чжаньхе, конструкція нового експериментального БПЛА поєднує переваги багатороторних дронів та літаків з фіксованим крилом, прагнучи розв'язати давню проблему в авіації.

Як пояснюють у виданні, традиційні дрони вертикального зльоту та посадки можуть зависати та приземлятися у тісних просторах, але часто жертвують дальністю польоту та витривалістю. Своєю чергою дрони з фіксованим крилом пропонують більшу ефективність у польоті, але потребують злітно-посадкових смуг або катапультних систем.

Команда професора Лю стверджує, що нова еліптична форма крила усуває цю проблему. Під час вертикального зльоту та посадки ротори забезпечують стабільну підйомну силу. Така конструкція також робить безпілотник схожим на літаюче веретено.

Важливо

В Китаї помітили новий БПЛА-невидимку: експерти розповіли, що це може бути (фото)

За словами розробників, дрон можна використовувати для спостереження за полем бою, морської розвідки, моніторингу навколишнього середовища та реагування на надзвичайні ситуації. Серед можливих місій — відбір проб води, швидка доставку припасів у віддалені райони та пошуково-рятувальні операції в прибережних зонах, важкодоступних для традиційних дронів.

Нагадаємо, у США продемонстрували новий спосіб ведення повітряної розвідки, використавши поєднання стратосферних висотних аеростатів з безпілотниками, які працюють на водні.

Фокус також повідомляв, що американська компанія Davenport Aviation представила ACUS — першу систему для боротьби з безпілотниками, призначену для встановлення на літаках.