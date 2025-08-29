БПЛА з повітряними кулями: у мережі показали систему для "безперервної" розвідки (відео)

У США продемонстрували новий спосіб ведення повітряної розвідки, використавши поєднання стратосферних висотних аеростатів (HAB) з безпілотними літальними апаратами, які працюють на водні.

Технологія, що тестувалась, має дозволити американським військовим кораблям "бачити за горизонт", йдеться в пресрелізі Військово-морської дослідницької лабораторії США (NRL).

Випробування дронів з аеростатами

Повідомляється, що HAB можуть нести не тільки датчики, але й ретранслятори, які збільшують дальність роботи БПЛА. Таким чином поєднання дронів з аеростатами дозволяє розширити зону розвідки, а також зменшити кількість бойових вильотів, необхідних для виконання місії.

"Можливість підтримувати корисне навантаження датчиків на HAB протягом тижнів після запуску над районом інтересу є революційною", — наголосив капітан Джошуа Ешлі, аналітик з науки та технологій E2O Корпусу морської піхоти США.

Випробування нової системи розвідки

Як зазначають у NRL, для розвідки ВМС США використовують корабельні РЛС, засоби повітряного спостереження типу E-2D Advanced Hawkeye, та дрони, оснащені передовими електрооптичними та інфрачервоними датчиками. Супутникова розвідка та мережевий обмін даними між платформами також підвищують обізнаність у морській сфері.

Однак середовища, де противники намагаються погіршити або унеможливити ці методи, потребують додаткових рішень. Крім того, одним з обмежувальних факторів для розвідувальної техніки часто стає енергія.

"Немає можливостей без мобільності. Чи то дані, дрони, кораблі, транспортні засоби чи літаки, все потребує постійного постачання енергії для руху", — сказала РутЕнн Дарлінг, директор з операційних енергетичних інновацій в Офісі Міністра оборони США.

За словами керівника відділу альтернативної енергетики NRL Ріка Стромана, випробування показали, що водень є можливою альтернативою гелію для аеростатів. Це екологічне джерело енергії відповідає вимогам Міноборони США та дозволяє спростити логістику.

"Поєднання такого аеростату з безпілотним літальним апаратом великої дальності та тривалої тривалості польоту на водневих паливних елементах дозволяє здійснювати операції за горизонтом. Водень є ключовим фактором тут, оскільки ми використовуємо велику висоту аеростату для "відбиття" сигналів між наземною станцією керування та безпілотною системою, коли вони знаходяться занадто далеко одна від одної, щоб бачити за горизонтом", — пояснив Строман.

Нагадаємо, США під час спільних із Канадою навчань ARCTIC EDGE 2025 розгорнули висотний розвідувальний аеростат, здатний вести спостереження за величезними територіями з висоти до 30 кілометрів.

Фокус також повідомляв, що в Китаї заявили про розробку радіолокаційної технології, яка може значно ускладнити виявлення літаків раннього повітряного попередження та управління (AEW&C) ворожою розвідкою.