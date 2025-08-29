БПЛА с воздушными шарами: в сети показали систему для "непрерывной" разведки (видео)

В США продемонстрировали новый способ ведения воздушной разведки, использовав сочетание стратосферных высотных аэростатов (HAB) с беспилотными летательными аппаратами, которые работают на водороде.

Тестируемая технология должна позволять американским военным кораблям "видеть за горизонт", говорится в пресс-релизе Военно-морской исследовательской лаборатории США (NRL).

Испытания дронов с аэростатами

Сообщается, что HAB могут нести не только датчики, но и ретрансляторы, которые увеличивают дальность работы БПЛА. Таким образом, сочетание дронов с аэростатами позволяет расширить зону разведки, а также уменьшить количество боевых вылетов, необходимых для выполнения миссии.

"Возможность поддерживать полезную нагрузку датчиков на HAB в течение недель после запуска над районом интереса является революционной", — отметил капитан Джошуа Эшли, аналитик по науке и технологиям E2O Корпуса морской пехоты США.

Испытания новой системы разведки

Как отмечают в NRL, для разведки ВМС США используют корабельные РЛС, средства воздушного наблюдения типа E-2D Advanced Hawkeye и дроны, оснащенные передовыми электрооптическими и инфракрасными датчиками. Спутниковая разведка и сетевой обмен данными между платформами также повышают осведомленность в морской сфере.

Однако среды, где противники пытаются ухудшить или сделать невозможным эти методы, требуют дополнительных решений. Кроме того, одним из ограничивающих факторов для разведывательной техники часто становится энергия.

Важно

"Нет возможностей без мобильности. Будь то данные, дроны, корабли, транспортные средства или самолеты, все требует постоянного снабжения энергией для движения", — сказала РутЭнн Дарлинг, директор по операционным энергетическим инновациям в Офисе Министра обороны США.

По словам руководителя отдела альтернативной энергетики NRL Рика Стромана, испытания показали, что водород является возможной альтернативой гелия для аэростатов. Этот экологический источник энергии соответствует требованиям Минобороны США и позволяет упростить логистику.

"Сочетание такого аэростата с беспилотным летательным аппаратом большой дальности и длительной продолжительности полета на водородных топливных элементах позволяет осуществлять операции за горизонтом. Водород является ключевым фактором здесь, поскольку мы используем большую высоту аэростата для "отражения" сигналов между наземной станцией управления и беспилотной системой, когда они находятся слишком далеко друг от друга, чтобы видеть за горизонтом", — пояснил Строман.

Напомним, США во время совместных с Канадой учений ARCTIC EDGE 2025 развернули высотный разведывательный аэростат, способный вести наблюдение за огромными территориями с высоты до 30 километров.

Фокус также сообщал, что в Китае заявили о разработке радиолокационной технологии, которая может значительно усложнить обнаружение самолетов раннего воздушного предупреждения и управления (AEW&C) вражеской разведкой.