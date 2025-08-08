США протестировали высотный разведывательный аэростат в Арктике: что известно о новинке

Армия США в ходе совместных с Канадой учений ARCTIC EDGE 2025 развернула высотный разведывательный аэростат, способный вести наблюдение за огромными территориями с высоты до 30 километров.

Операция проводилась при поддержке компании Aerostar и была направлена на проверку оборудования в экстремальных арктических условиях и повышение боеготовности союзников в регионе. Об этом сообщает Army Recognition.

Учения ARCTIC EDGE 2025, в которых участвуют Сухопутные войска, ВВС, ВМС, Корпус морской пехоты, Береговая охрана США и Вооруженные силы Канады, отражают растущую стратегическую значимость Арктики. С изменением климата открываются новые морские маршруты и потенциальные оборонные рубежи, что требует адаптации военной инфраструктуры.

Возможности аэростата

Испытанный аппарат разработан для работы на высотах от 18 до 30 км, что делает его труднодоступным для обнаружения и перехвата. Он способен вести наблюдение за большими площадями, оснащается оптико-электронными системами высокого разрешения, РЛС с синтезированной апертурой (SAR), средствами радиоэлектронной разведки (SIGINT, ESM) и ретрансляторами связи.

Конструкция включает шар, наполненный гелием или водородом, и гондолу с оборудованием, питаемую солнечными панелями и аккумуляторами. Балласт для регулировки высоты задается перед запуском. Продолжительность автономной работы в воздухе — от 30 до 60 дней, что при значительно более низких расходах выгодно отличает аэростат от беспилотников.

"Эти платформы могут быть быстро запущены в ответ на возникающие угрозы, могут барражировать над недоступными или удаленными районами с минимальной заметностью и обеспечивать ситуационную осведомленность без разрешений на пролет, обычно требуемых для пилотируемых самолетов", — пояснили обозреватели.

Аэростаты или новые БПЛА

Комментируя новость аналитики Defense Express отметили, что недавно в США прошли испытания уникального БПЛА с солнечными панелями, способного находиться в воздухе месяцами.

Он крупнее Boeing 747 по размаху крыла, весит около 2,5 тонн, что является своего рода недостатком по сравнению с аэростатом, поскольку БПЛА легче обнаруживается противником.

Аэростат же имеет преимущество в скрытности, но лишен возможности самостоятельно менять курс — его движение зависит от ветра, а возвращение требует сложной логистики.

Напомним, украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов для размещения систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также оборудования для ретрансляции сигналов беспилотников. Разработчики раскрыли преимущества своего решения.