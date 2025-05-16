Лучше дронов: ВСУ получат мощные аэростаты для РЭБ и ударов по оккупантам (видео)

Украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов для размещения систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ), а также оборудования для ретрансляции сигналов беспилотников.

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Об этом разработчики рассказали порталу "Мілітарний". По их словам, новые воздушные шары поднимают до 25-30 килограммов, а также способны в течение нескольких дней питать мощные системы РЭР, РЭБ и ретрансляторы на большой высоте. Развертывание аэростата занимает 30 минут.

В Aerobavovna рассказали об аэростатах для ВСУ

Как отмечает сооснователь компании Юрий Высовень, на Западе аэростаты часто используются для поднятия радаров или камер, что не очень актуально на линии боевого столкновения в Украине. Сегодня основная полезная нагрузка аппаратов Aerobavovna — это ретрансляторы для дронов.

Особенно актуальна эта технология для беспилотников, которые летают на низкой высоте, либо ездят по земле. Разработчики отметили, что в отличие от мультикоптеров-ретрансляторов, аэростаты могут поддерживать связь часами.

Кроме того, аэростаты стоят относительно дешево. При пробитии шар медленно оседает на землю, поэтому полезная нагрузка обычно остается целой и может использоваться повторно.

Компания также работает над созданием носителя дронов-перехватчиков на базе аэростата. Эта разработка должна упростить уничтожение вражеских ударных беспилотников типа Shahed с помощью БПЛА.

"У нас конечно много элементов. С кем интеграция сводится к простому подключению и размещению, с кем это более сложный процесс и требует многих доработок. В целом мы продолжаем развиваться как платформа и интегрироваться с разными производителями", – отметил Юрий Высовень.

Напомним, в Великобритании рассматривают привязные аэростаты в качестве альтернативы разведывательным дронам, таким как Watchkeeper.

Ранее компания Landing Zones Canada Inc. также заявила о создании первого БПЛА-невидимки для запуска с аэростата.