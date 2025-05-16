Лучше дронов: ВСУ получат мощные аэростаты для РЭБ и ударов по оккупантам (видео)
Украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов для размещения систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ), а также оборудования для ретрансляции сигналов беспилотников.
Об этом разработчики рассказали порталу "Мілітарний". По их словам, новые воздушные шары поднимают до 25-30 килограммов, а также способны в течение нескольких дней питать мощные системы РЭР, РЭБ и ретрансляторы на большой высоте. Развертывание аэростата занимает 30 минут.
Как отмечает сооснователь компании Юрий Высовень, на Западе аэростаты часто используются для поднятия радаров или камер, что не очень актуально на линии боевого столкновения в Украине. Сегодня основная полезная нагрузка аппаратов Aerobavovna — это ретрансляторы для дронов.
Особенно актуальна эта технология для беспилотников, которые летают на низкой высоте, либо ездят по земле. Разработчики отметили, что в отличие от мультикоптеров-ретрансляторов, аэростаты могут поддерживать связь часами.
Кроме того, аэростаты стоят относительно дешево. При пробитии шар медленно оседает на землю, поэтому полезная нагрузка обычно остается целой и может использоваться повторно.
Компания также работает над созданием носителя дронов-перехватчиков на базе аэростата. Эта разработка должна упростить уничтожение вражеских ударных беспилотников типа Shahed с помощью БПЛА.
"У нас конечно много элементов. С кем интеграция сводится к простому подключению и размещению, с кем это более сложный процесс и требует многих доработок. В целом мы продолжаем развиваться как платформа и интегрироваться с разными производителями", – отметил Юрий Высовень.
Напомним, в Великобритании рассматривают привязные аэростаты в качестве альтернативы разведывательным дронам, таким как Watchkeeper.
Ранее компания Landing Zones Canada Inc. также заявила о создании первого БПЛА-невидимки для запуска с аэростата.