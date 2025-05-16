Краще за дрони: ЗСУ отримають потужні аеростати для РЕБ і ударів по окупантах (відео)

Українська компанія Aerobavovna розробила нову модель аеростатів для розміщення систем радіоелектронної розвідки (РЕР) і боротьби (РЕБ), а також обладнання для ретрансляції сигналів безпілотників.

Related video

Про це розробники розповіли порталу "Мілітарний". За їхніми словами, нові повітряні кулі піднімають до 25-30 кілограмів, а також здатні протягом кількох днів живити потужні системи РЕР, РЕБ і ретранслятори на великій висоті. Розгортання аеростата займає 30 хвилин.

В Aerobavovna розповіли про аеростати для ЗСУ

Як зазначає співзасновник компанії Юрій Висовень, на Заході аеростати часто використовують для підняття радарів або камер, що не дуже актуально на лінії бойового зіткнення в Україні. Сьогодні основне корисне навантаження апаратів Aerobavovna — це ретранслятори для дронів.

Особливо актуальна ця технологія для безпілотників, які літають на низькій висоті, або їздять по землі. Розробники зазначили, що на відміну від мультикоптерів-ретрансляторів, аеростати можуть підтримувати зв'язок годинами.

Крім того, аеростати коштують відносно дешево. При пробитті куля повільно осідає на землю, тому корисне навантаження зазвичай залишається цілим і може використовуватися повторно.

Компанія також працює над створенням носія дронів-перехоплювачів на базі аеростата. Ця розробка має спростити знищення ворожих ударних безпілотників типу Shahed за допомогою БПЛА.

"У нас звичайно багато елементів. З кимось інтеграція зводиться до простого під'єднання і розміщення, з кимось це складніший процес і потребує багатьох доопрацювань. Загалом ми продовжуємо розвиватися як платформа та інтегруватися з різними виробниками", — зазначив Юрій Висовень.

Нагадаємо, у Великій Британії розглядають прив'язні аеростати як альтернативу розвідувальним дронам, таким як Watchkeeper.

Раніше компанія Landing Zones Canada Inc. також заявила про створення першого БПЛА-невидимки для запуску з аеростата.