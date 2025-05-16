Краще за дрони: ЗСУ отримають потужні аеростати для РЕБ і ударів по окупантах (відео)
Українська компанія Aerobavovna розробила нову модель аеростатів для розміщення систем радіоелектронної розвідки (РЕР) і боротьби (РЕБ), а також обладнання для ретрансляції сигналів безпілотників.
Про це розробники розповіли порталу "Мілітарний". За їхніми словами, нові повітряні кулі піднімають до 25-30 кілограмів, а також здатні протягом кількох днів живити потужні системи РЕР, РЕБ і ретранслятори на великій висоті. Розгортання аеростата займає 30 хвилин.
Як зазначає співзасновник компанії Юрій Висовень, на Заході аеростати часто використовують для підняття радарів або камер, що не дуже актуально на лінії бойового зіткнення в Україні. Сьогодні основне корисне навантаження апаратів Aerobavovna — це ретранслятори для дронів.
Особливо актуальна ця технологія для безпілотників, які літають на низькій висоті, або їздять по землі. Розробники зазначили, що на відміну від мультикоптерів-ретрансляторів, аеростати можуть підтримувати зв'язок годинами.
Крім того, аеростати коштують відносно дешево. При пробитті куля повільно осідає на землю, тому корисне навантаження зазвичай залишається цілим і може використовуватися повторно.
Компанія також працює над створенням носія дронів-перехоплювачів на базі аеростата. Ця розробка має спростити знищення ворожих ударних безпілотників типу Shahed за допомогою БПЛА.
"У нас звичайно багато елементів. З кимось інтеграція зводиться до простого під'єднання і розміщення, з кимось це складніший процес і потребує багатьох доопрацювань. Загалом ми продовжуємо розвиватися як платформа та інтегруватися з різними виробниками", — зазначив Юрій Висовень.
Нагадаємо, у Великій Британії розглядають прив'язні аеростати як альтернативу розвідувальним дронам, таким як Watchkeeper.
Раніше компанія Landing Zones Canada Inc. також заявила про створення першого БПЛА-невидимки для запуску з аеростата.