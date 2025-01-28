Літає у стратосфері: представлений перший БПЛА-невидимка для запуску з аеростата

Безпілотник Eagle може плавно переходити від надзвукової швидкості до низької, зберігаючи при цьому низьку помітність на території ворога.

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Компанія Landing Zones Canada Inc. заявила про завершення розробки безпілотного літального апарату для доставки корисних вантажів, який отримав назву Eagle Advanced Payload Delivery System (APDS). Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на порталі PR Newswire.

Повідомляється, що Eagle — це перший у світі висотний APDS, що запускається за допомогою повітряної кулі, який поєднує в собі високу продуктивність, низьку помітність і стелс-характеристики. Система може працювати як у повністю автономному режимі, так і за участю людини.

Відмінною особливістю цього БПЛА є змінний профіль крила, який дає змогу безпілотнику плавно переходити від надзвукової швидкості до низької швидкості польоту, оптимізуючи характеристики для різних місій.

За даними виробника, Eagle здатний досягати стратосферних висот. Оскільки конструкція дрона орієнтована на скритність, він зберігає мінімальну радіолокаційну помітність, що значно підвищує його виживаність у ворожому повітряному просторі.

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У компанії зазначили, що під час нещодавніх льотних випробувань Eagle продемонстрував здатність до адаптації, зокрема здатність виконувати завдання в екстремальних експлуатаційних і кліматичних умовах.

"З Eagle ми встановлюємо новий стандарт для технологій військових безпілотників", — заявив засновник і генеральний директор Landing Zones Canada Inc. Спенс Фрейзер.

Нагадаємо, ВМС США мають намір розширити свої можливості в галузі радіоелектронної боротьби, об'єднавшись із BAE Systems для створення нової системи для використання на БПЛА BQM-34S.

Також повідомлялося, що китайський стартап Lingkong Tianxing Technology має намір розробити надзвуковий безпілотник, здатний розвивати швидкість, що в чотири рази перевищує швидкість звуку.