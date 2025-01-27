Дозвуковий дрон ВМС США навчили обманювати ворогів новим способом: як він працює

Пастка ALE-55 призначена для підвищення ефективності операцій радіоелектронної боротьби шляхом відволікання уваги противника від пілотованих літаків.

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ВМС США мають намір розширити свої можливості в галузі радіоелектронної боротьби, об'єднавшись з BAE Systems для створення нової системи для використання на БПЛА BQM-34S. Про це пише Interesting Engineering.

Новий контракт буде зосереджений на розробці пастки ALE-55, — складної системи, призначеної для розширення можливостей безпілотного літального апарату Northrop Grumman BQM-34S. ALE-55 розроблена для підвищення ефективності операцій РЕБ шляхом відволікання уваги противника від пілотованих літаків, тим самим забезпечуючи більшу експлуатаційну безпеку і успіх місій.

BQM-34S Firebee здатний розвивати швидкість до 0,9 Маха і літати на висоті від 3 до 13 000 метрів. Цей безпілотник може імітувати поведінку ворожого літака, пропонуючи реалістичну платформу для навчання бойових дій у повітрі.

ALE-55 Advanced Off-Board (AOB) Pod відіграє важливу роль у стратегії ВМС з протидії загрозам з радіолокаційним наведенням. Цей бортовий блок глушіння є засобом електронної протидії, призначеним для генерації різних електронних перешкод і хибних сигналів, порушуючи роботу ворожих радіолокаційних і ракетних систем. ALE-55 синхронізується з винищувачами F/A-18E/F Super Hornet ВМС і Корпусу морської піхоти США, випромінюючи складні сигнали з передавача, який слідує за літаком, обманюючи ракети, що наближаються, з радіолокаційним наведенням і тим самим підвищуючи обороноздатність літака.

Бортова електронна система працює з удосконаленою системою РЕБ Super Hornet, щоб глушити радіолокаційні самонавідні пристрої в ракетах класу "повітря-повітря", що спрощує відволікання загроз від літака. ALE-55 може виявляти загрози в режимі виявлення, ідентифікуючи сигнали радара, спрямовані на Super Hornet. Після виявлення загрози вона використовує складні методи глушіння, щоб не дати радару захопити ціль.

Система може визначити найбільш ефективну стратегію протидії, аналізуючи вхідний сигнал радара, забезпечуючи безпеку літака від потенційних ракетних ударів. Вона містить бортовий електронний перетворювач частоти (EFC), який відіграє ключову роль в обробці та передачі даних.

EFC перетворює радіочастотні сигнали від системи радіоелектронної боротьби літака на кодовані дані, які надсилають по оптоволокну на буксирувану хибну ціль, оптимізуючи ефективність заходів протидії.

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