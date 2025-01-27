Дозвуковой дрон ВМС США научили обманывать врагов новым способом: как он работает

Ловушка ALE-55 предназначена для повышения эффективности операций радиоэлектронной борьбы путем отвлечения внимания противника от пилотируемых самолетов.

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ВМС США намерены расширить свои возможности в области радиоэлектронной борьбы, объединившись с BAE Systems для создания новой системы для использования на БПЛА BQM-34S. Об этом пишет Interesting Engineering.

Новый контракт будет сосредоточен на разработке ловушки ALE-55, — сложной системы, предназначенной для расширения возможностей беспилотного летательного аппарата Northrop Grumman BQM-34S. ALE-55 разработана для повышения эффективности операций РЭБ путем отвлечения внимания противника от пилотируемых самолетов, тем самым обеспечивая большую эксплуатационную безопасность и успех миссий.

BQM-34S Firebee способен развивать скорость до 0,9 Маха и летать на высоте от 3 до 13 000 метров. Этот беспилотник может имитировать поведение вражеского самолета, предлагая реалистичную платформу для обучения боевым действиям в воздухе.

ALE-55 Advanced Off-Board (AOB) Pod играет важную роль в стратегии ВМС по противодействию угрозам с радиолокационным наведением. Данный бортовой блок глушения представляет собой средство электронного противодействия, предназначенное для генерации различных электронных помех и ложных сигналов, нарушая работу вражеских радиолокационных и ракетных систем. ALE-55 синхронизируется с истребителями F/A-18E/F Super Hornet ВМС и Корпуса морской пехоты США, излучая сложные сигналы с передатчика, который следует за самолетом, обманывая приближающиеся ракеты с радиолокационным наведением и тем самым повышая обороноспособность самолета.

Бортовая электронная система работает с усовершенствованной системой РЭБ Super Hornet, чтобы глушить радиолокационные самонаводящиеся устройства в ракетах класса "воздух-воздух", что упрощает отвлечение угроз от самолета. ALE-55 может обнаруживать угрозы в режиме обнаружения, идентифицируя сигналы радара, направленные на Super Hornet. После обнаружения угрозы она использует сложные методы глушения, чтобы не дать радару захватить цель.

Система может определить наиболее эффективную стратегию противодействия, анализируя входящий сигнал радара, обеспечивая безопасность самолета от потенциальных ракетных ударов. Она включает в себя бортовой электронный преобразователь частоты (EFC), играющий ключевую роль в обработке и передаче данных.

EFC преобразует радиочастотные сигналы от системы радиоэлектронной борьбы самолета в кодированные данные, которые отправляются по оптоволокну на буксируемую ложную цель, оптимизируя эффективность мер противодействия.

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