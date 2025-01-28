Летает в стратосфере: представлен первый БПЛА-невидимка для запуска с аэростата

Беспилотник Eagle может плавно переходить от сверхзвуковой скорости к низкой, сохраняя при этом низку заметность на территории врага.

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Компания Landing Zones Canada Inc. Заявила о завершении разработки беспилотного летательного аппарата для доставки полезных грузов, получившего название Eagle Advanced Payload Delivery System (APDS). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале PR Newswire.

Сообщается, что Eagle – это первый в мире высотный APDS, запускаемый с помощью воздушного шара, который сочетает в себе высокую производительность, низкую заметность и стелс-характеристики. Система может работать как в полностью автономном режиме, так и с участием человека.

Отличительной особенностью данного БПЛА является изменяемый профиль крыла, который позволяет беспилотнику плавно переходить от сверхзвуковой скорости к низкой скорости полета, оптимизируя характеристики для различных миссий.

По данным производителя, Eagle способен достигать стратосферных высот. Поскольку конструкция дрона ориентирована на скрытность, он сохраняет минимальную радиолокационную заметность, что значительно повышает его выживаемость во вражеском воздушном пространстве.

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В компании отметили, что в ходе недавних летных испытаний Eagle продемонстрировал способность к адаптации, в частности способность выполнять задачи в экстремальных эксплуатационных и климатических условиях.

"С Eagle мы устанавливаем новый стандарт для технологий военных беспилотников", — заявил основатель и генеральный директор Landing Zones Canada Inc. Спенс Фрейзер.

Напомним, ВМС США намерены расширить свои возможности в области радиоэлектронной борьбы, объединившись с BAE Systems для создания новой системы для использования на БПЛА BQM-34S.

Также сообщалось, что китайский стартап Lingkong Tianxing Technology намерен разработать сверхзвуковой беспилотник, способный развивать скорость, в четыре раза превышающую скорость звука.