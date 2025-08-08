США протестували висотний розвідувальний аеростат в Арктиці: що відомо про новинку

Армія США під час спільних із Канадою навчань ARCTIC EDGE 2025 розгорнула висотний розвідувальний аеростат, здатний вести спостереження за величезними територіями з висоти до 30 кілометрів.

Операція проводилася за підтримки компанії Aerostar і була спрямована на перевірку обладнання в екстремальних арктичних умовах і підвищення боєготовності союзників у регіоні. Про це повідомляє Army Recognition.

Навчання ARCTIC EDGE 2025, у яких беруть участь Сухопутні війська, ВПС, ВМС, Корпус морської піхоти, Берегова охорона США і Збройні сили Канади, відображають зростаючу стратегічну значущість Арктики. Зі зміною клімату відкриваються нові морські маршрути та потенційні оборонні рубежі, що вимагає адаптації військової інфраструктури.

Можливості аеростата

Випробуваний апарат розроблено для роботи на висотах від 18 до 30 км, що робить його важкодоступним для виявлення і перехоплення. Він здатний вести спостереження за великими площами, оснащується оптико-електронними системами високої роздільної здатності, РЛС із синтезованою апертурою (SAR), засобами радіоелектронної розвідки (SIGINT, ESM) і ретрансляторами зв'язку.

Конструкція включає кулю, наповнену гелієм або воднем, і гондолу з обладнанням, яка живиться від сонячних панелей і акумуляторів. Баласт для регулювання висоти задається перед запуском. Тривалість автономної роботи в повітрі — від 30 до 60 днів, що за значно нижчих витрат вигідно відрізняє аеростат від безпілотників.

"Ці платформи можуть бути швидко запущені у відповідь на загрози, що виникають, можуть баражувати над недоступними або віддаленими районами з мінімальною помітністю і забезпечувати ситуаційну обізнаність без дозволів на проліт, які зазвичай потрібні для пілотованих літаків", — пояснили оглядачі.

Аеростати або нові БПЛА

Коментуючи новину, аналітики Defense Express зазначили, що нещодавно у США відбулися випробування унікального БПЛА із сонячними панелями, здатного перебувати в повітрі місяцями.

Він більший за Boeing 747 за розмахом крила, важить близько 2,5 тонни, що є свого роду недоліком порівняно з аеростатом, оскільки БПЛА легше виявляється противником.

Аеростат же має перевагу в скритності, але позбавлений можливості самостійно змінювати курс — його рух залежить від вітру, а повернення вимагає складної логістики.

Нагадаємо, українська компанія Aerobavovna розробила нову модель аеростатів для розміщення систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також обладнання для ретрансляції сигналів безпілотників. Розробники розкрили переваги свого рішення.