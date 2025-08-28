Дроны РФ в Украине залетают все дальше: эксперт объяснил, что делают россияне

Вооруженные силы Российской Федерации все чаще используют в Украине ретрансляторы для увеличения дальности связи FPV-дронов.

Сейчас через ретрансляторы летает большая часть российских экипажей, сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Я вижу это по перехватам видео со своих точек. Знаю высоты и рельеф и понимаю, когда работают с земли, а когда с воздуха", — написал эксперт.

По словам "Флэша", полгода назад на фронте не было такого количества ретрансляторов. Он также отметил, что из-за этого растет количество перехватов на частоте 5.8.

Ретрансляторы для БПЛА в Украине

Силы обороны Украины уже используют ряд решений, для увеличения дальности связи БПЛА. К примеру, украинская лаборатория БПЛА "Дронарня" создала воздушный ретранслятор "Эхо", который передает сигналы от пульта оператора дрона и обратно.

Важно

Управление дроном на расстоянии 2000 км: украинцы показали платформу Frontier System

Система "Эхо" крепится на квадрокоптер DJI Matrice 300 и увеличивает дальность связи оператора с FPV-дроном-камикадзе до 30 километров на высоте 500 метров, передавая сигналы между ними как посредник. Ретранслятор может работать в автономном режиме до 60 минут.

При наличии наземной станции управления "Дронарня v3.1" оператор с помощью "Эхо" также может менять частоты видеоканала прямо в воздухе, что помешает противнику "заглушить" его или перехватить.

Также сообщалось, что украинская компания Autonomous Engineering R&D Ukraine, которая является частью кластера Brave1, разработала беспилотник, способный переносить меньшие дроны в тыл врага, выполняя для них роль ретранслятора.

Напомним, по словам "Флэша", на вооружении у ВС РФ появилась радиолокационная система, которая помогает выявлять и сбивать дроны ВСУ. По словам эксперта, если не выяснить, что это за технология, потери БПЛА скоро станут непоправимыми.