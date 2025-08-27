"Потери БПЛА скоро станут невосполнимыми": "Флэш" рассказал об опасной российской РЛС

По словам Сергея "Флэша" Бескрестнова, на вооружении у ВС РФ радиолокационная система, помогающая обнаруживать и сбивать дроны ВСУ. Пока что о ней ничего не известно.

Сергей Бескрестнов сообщил, что он и его коллеги продолжают искать "таинственную" РЛС, благодаря которым российские экипажи находят и сбивают разведывательные дроны и БПЛА-бомбардировщики ВСУ. "Без такой РЛС работа по указанным целям невозможна", — написал он в своем телеграмм-канале.

РЛС — это радиолокационная система, применяющая радиоволны для обнаружения объектов, измерения их дальности, скорости и определения других параметров.

Специалист считает, что российская РЛС "должна иметь дальность хотя бы 10–15 км по крыльям". Диапазон может быть любой — от 3 до 12 ГГц, по его мнению. Также он полагает, что система трехмерная, так как способна определять высоту БПЛА.

"РЛС может быть из 3-4 неподвижных ФАР плоскостей, как "Совет" (круглых или квадартных), или иметь подвижный элемент на 360 градусов, как морской радар. Конечно, то, что двигается, будет быстро обнаружено, поэтому, возможно, такой радар применяется без поворотов для работы по одному сектору с ручной настройкой экипажем", — уточнил эксперт.

Он дал еще некоторые вводные. Так, он написал, что антенна РЛС и пространство вокруг нее должны быть максимально открытыми. Предположительно, россияне могут прикрывать ее сеткой. Размер плоскости РЛС где-то 1,0-1,2 метра на 0,4-1,0 метра, говорится в посте.

"На 70% я ожидаю, что это будет китайское изделие типа юфр-02. Я прошу всех пилотов обращать внимание на эти цели. Вы 100% должны были их замечать. Если не выясним, с чем имеем дело, потери БПЛА скоро станут невосполнимыми", — добавил Сергей.

Ранее мы писали о том, что у ВС РФ могут появиться новые дроны. Россия вскоре может начать массово использовать новый тип БПЛА, с которыми стандартные украинские средства окопного РЭБ не способны будут бороться. Это создает серьезную угрозу, которую нельзя игнорировать, заявил "Флэш".