"Втрати БПЛА скоро стануть непоправними": "Флеш" розповів про небезпечну російську РЛС

За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, на озброєнні у ЗС РФ радіолокаційна система, яка допомагає виявляти і збивати дрони ЗСУ. Поки що про неї нічого не відомо.

Сергій Бескрестнов повідомив, що він і його колеги продовжують шукати "таємничу" РЛС, завдяки яким російські екіпажі знаходять і збивають розвідувальні дрони і БПЛА-бомбардувальники ЗСУ. "Без такої РЛС робота по зазначених цілях неможлива", — написав він у своєму телеграм-каналі.

РЛС — це радіолокаційна система, що застосовує радіохвилі для виявлення об'єктів, вимірювання їхньої дальності, швидкості та визначення інших параметрів.

Фахівець вважає, що російська РЛС "повинна мати дальність хоча б 10-15 км по крилах". Діапазон може бути будь-який — від 3 до 12 ГГц, на його думку. Також він вважає, що система тривимірна, оскільки здатна визначати висоту БПЛА.

"РЛС може бути з 3-4 нерухомих ФАР площин, як "Совєт" (круглих або квадартних), або мати рухомий елемент на 360 градусів, як морський радар. Звичайно, те, що рухається, буде швидко виявлено, тому, можливо, такий радар застосовується без поворотів для роботи по одному сектору з ручним налаштуванням екіпажем", — уточнив експерт.

Він дав ще деякі ввідні. Так, він написав, що антена РЛС і простір навколо неї мають бути максимально відкритими. Імовірно, росіяни можуть прикривати її сіткою. Розмір площини РЛС десь 1,0-1,2 метра на 0,4-1,0 метра, ідеться в пості.

"На 70% я очікую, що це буде китайський виріб типу юфр-02. Я прошу всіх пілотів звертати увагу на ці цілі. Ви 100% повинні були їх помічати. Якщо не з'ясуємо, з чим маємо справу, втрати БПЛА скоро стануть непоправними", — додав Сергій.

Раніше ми писали про те, що у ЗС РФ можуть з'явитися нові дрони. Росія незабаром може почати масово використовувати новий тип БПЛА, з якими стандартні українські засоби окопного РЕБ не здатні будуть боротися. Це створює серйозну загрозу, яку не можна ігнорувати, заявив "Флеш".