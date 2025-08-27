У ЗС РФ можуть з'явитися нові дрони: чим вони небезпечні для ЗСУ пояснив "Флеш" (відео)

Росія незабаром може почати масово використовувати новий тип дронів, з якими стандартні українські засоби окопного РЕБ не здатні боротися. Це створює серйозну загрозу, яку не можна ігнорувати, заявив експерт.

Експерт попереджає, що у противника закінчуються запаси популярних дронів DJI Mavic, які легко модифікуються, а також запчастини до них. Це змусить їх шукати альтернативи, одна з яких — дрони американської фірми Autel, повідомляється в телеграм-каналі Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Противник постане перед вибором: або купувати нові моделі DJI Mavic 4 Pro (більш ризикований варіант, який складніше модифікувати), або переходити на дрони Autel. І хоча тепловізори в останніх можуть бути гіршими, за відсутності вибору ворог, імовірно, зробить ставку саме на них.

Головна небезпека полягає в тому, що стандартні засоби окопної радіоелектронної боротьби (РЕБ), які використовують ЗСУ, налаштовані на придушення частот 2,4 і 5,8 ГГц, на яких працює більшість дронів DJI.

Дрони Autel використовують інші частоти або протоколи, що робить їх невразливими для цих поширених засобів РЕБ. Сергій "Флеш" закликає не упустити момент, коли противник може різко збільшити кількість дронів Autel на фронті. Він підкреслює, що методи ефективної протидії цим дронам існують, але це тема не для публічного обговорення.

