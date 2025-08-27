У ВС РФ могут появиться новые дроны: чем они опасны для ВСУ пояснил "Флэш" (видео)

Россия вскоре может начать массово использовать новый тип дронов, с которыми стандартные украинские средства окопного РЭБ не способны бороться. Это создает серьезную угрозу, которую нельзя игнорировать, заявил эксперт.

Эксперт предупреждает, что у противника заканчиваются запасы популярных дронов DJI Mavic, которые легко модифицируются, а также запчасти к ним. Это заставит их искать альтернативы, одна из которых — дроны американской фирмы Autel, сообщается в телеграм-канале Сергея "Флэша" Бескрестнова.

Противник встанет перед выбором: либо покупать новые модели DJI Mavic 4 Pro (более рискованный вариант, который сложнее модифицировать), либо переходить на дроны Autel. И хотя тепловизоры у последних могут быть хуже, при отсутствии выбора враг, вероятно, сделает ставку именно на них.

Главная опасность состоит в том, что стандартные средства окопной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют ВСУ, настроены на подавление частот 2,4 и 5,8 ГГц, на которых работает большинство дронов DJI.

Дроны Autel используют другие частоты или протоколы, что делает их неуязвимыми для этих распространенных средств РЭБ. Сергей "Флеш" призывает не упустить момент, когда противник может резко увеличить количество дронов Autel на фронте. Он подчеркивает, что методы эффективного противодействия этим дронам существуют, но это тема не для публичного обсуждения.

