На Запорожье дроны Vector и Virtus взорвали орудие ВС РФ: 5 кг взрывчатки на 100 км (видео)

На передовой в Запорожской области испытали два западных дрона — ударный Virtus, внешне похожий на российский "Ланцет", и разведывательный Quantum Vector. Благодаря совместной работе беспилотников бойцы Сил обороны Украины обнаружили и взорвали технику Вооруженных сил Российской Федерации, которая пряталась в кустах.

Совместная работа Virtus и Quantum Vector показала, как данные разведки в течение считанных минут превращаются в результат, написали в аккаунте немецкой компании Quantum System на портале LinkedIn. Отмечается, что таким образом ВСУ реализуют концепцию Recce-Strike (разведка + удар), реализованную в мультидоменных (комплексных) операциях.

Дроны ВСУ — кадры применения Vector и Virtus на Запорожском направлении

Видео с кадрами отработки разведывательного и ударного дронов появилось 23 августа. Указывается, что это совместная демонстрация устройств двух компаний — БпЛА Vector от Quantum System и БпЛА Virtus от Stark. На записи видно, как бойцы ВСУ запускают разведдрон, который взлетает над неустановленным участком фронте в Запорожской области. Устройство парит над местностью, а тем временем оператор получает видеосигнал и ищет цель. Цель обнаружили — среди зеленых листьев заметили дуло техник РФ. Следующий шаг — бойцы оперативно поднимают в воздух Virtus (с вертикальным стартом), и ударный БпЛА взрывает вражеский объект, свидетельствует запись.

"Разведывательная система разведки в режиме реального времени обеспечивает точные удары. Соединили разведывательную систему разведки VECTOR с возможностями точного удара VIRTUS, превращая разведывательные данные в действия за считанные минуты. Наша миссия четкая: обеспечить наших партнеров на передовой масштабируемым решением Recce-Strike, созданным для современных многодоменных операций", — говорится в сообщении Quantum System.

На каком именно отрезке 300-километровой линии фронта на Запорожском направлении состоялось испытание дронов, не указывается.

Дроны ВСУ — детали

На портале Stark есть больше деталей о работе ударного БпЛА. Указано, что Virtus способен двигаться с крейсерской скоростью 120 км/ч, а в момент пикирования на цель — 250 км/ч. Беспилотник несет 5 кг взрывчатки и может находиться в воздухе около 60 минут: дальность — 100 км. Производитель добавил, что устройство использует систему ИИ, которая помогает обходить рельеф и работать при слабом сигнале. Дополнительные преимущества: 5 минут на развертывание, вертикальный старт-приземление, возможность повторного использования, если удар не состоялся.

Отметим, Фокус писал о дронах ВСУ Vector, полученных от Германии. Производитель рассказал, что беспилотник имеет систему ИИ, которая умеет акустически обнаруживать артиллерию и наводить на цель.

Напоминаем, весной компания "Дикие Шершни" сообщила о выпуске FPV-дрона для ВСУ "Перевертыш", который охотится на российские БпЛА Zala и "Ланцет".