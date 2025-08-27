На Запоріжжі дрони Vector та Virtus підірвали гармату ЗС РФ: 5 кг вибухівки на 100 км (відео)

На передовій у Запорізькій області випробували два західні дрони — ударний Virtus, зовні схожий на російський "Ланцет", та розвідувальний Quantum Vector. Завдяки спільній роботі безпілотників бійці Сил оборони України виявили та підірвали техніку Збройних сил Російської Федерації, яка ховалась в кущах.

Спільна робота Virtus та Quantum Vector показала, як дані розвідки протягом лічених хвилин перетворюються у результат, написали в акаунті німецької компанії Quantum System на порталі LinkedIn. Наголошується, що таким чином ЗСУ реалізовують концепцію Recce-Strike (розвідка+удар), реалізовану у мультидоменних (комплексних) операціях.

Дрони ЗСУ - кадри застосування Vector та Virtus на Запорізькому напрямку

Відео з кадрами відпрацювання розвідувального та ударного дронів з'явилось 23 серпня. Вказується, що це спільна демонстрація пристроїв двох компаній — БпЛА Vector від Quantum System та БпЛА Virtus від Stark. На записі бачимо, як бійці ЗСУ запускають розвіддрон, який злітає над невстановленою ділянкою фронті у Запорізькій області. Пристрій ширяє над місцевістю, а тим часом оператор отримує відеосигнал і шукає ціль. Врешті ціль виявили — серед зеленого листя виглядало дуло технік РФ. Наступний крок — бійці оперативно підіймають у повітря Virtus (з вертикальним стартом), і ударний БпЛА підриває ворожий об'єкт, свідчить запис.

"Розвідувальна система розвідки в режимі реального часу забезпечує точні удари. Поєднали розвідувальну систему розвідки VECTOR з можливостями точного удару VIRTUS, перетворюючи розвідувальні дані на дії за лічені хвилини. Наша місія чітка: забезпечити наших партнерів на передовій масштабованим рішенням Recce-Strike, створеним для сучасних багатодоменних операцій", — ідеться у дописі Quantum System.

На якому саме відтинку 300-кілометрової лінії фронту на Запорізькому напрямку відбулось випробування дронів, не вказується.

Дрони ЗСУ — деталі

На порталі Stark є більше деталей про роботу ударного БпЛА. Вказано, що Virtus здатен рухатись з крейсерською швидкістю 120 км/год, а у момент пікірування на ціль — 250 км/год. Безпілотник несе 5 кг вибухівки і може перебувати у повітрі близько 60 хвилин: дальність — 100 км. Виробник додав, що пристрій використовує систему ШІ, яка допомагає обходити рельєф та працювати при слабкому сигналі. Додаткові переваги: 5 хвилин на розгортання, вертикальний старт-приземлення, можливість повторного використання, якщо удар не відбувся.

Зазначимо, Фокус писав про дрони ЗСУ Vector, отримані від Німеччини. Виробник розповів, що безпілотник має систему ШІ, яка уміє акустично виявляти артилерію та наводити на ціль.

Нагадуємо, весною компанія "Дикі Шершні" повідомила про випуск FPV-дрона для ЗСУ "Перевертень", який полює на російські БпЛА Zala та "Ланцет".