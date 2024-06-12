Украинские БПЛА могут бить еще дальше: как работает воздушный ретранслятор "Відлуння" (видео)

Ретранслятор "Відлуння" способен непрерывно работать на протяжении 60 минут и преодолевать до 30 километров на высоте 500 метров.

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Украинская лаборатория БПЛА "Дронарня" создала воздушный ретранслятор "Відлуння", который передает сигналы от пульта оператора дрона и обратно, увеличивая таким образом дальность связи. Об этом сообщил основатель предприятия Максим Шеремет на своей странице в Facebook.

"Відлуння" — это аппарат, который крепится на квадрокоптер DJI Matrice 300 и увеличивает дальность связи оператора с FPV-дроном-камикадзе до 30 километров на высоте 500 метров, передавая сигналы между ними в качестве посредника. Ретранслятор может работать в автономном режиме до 60 минут. При наличии наземной станции управления "Дронарня v3.1" оператор с помощью "Відлуння" также может менять частоты видеоканала прямо в воздухе, что помешает противнику "заглушить" его или перехватить.

Комплектация ретранслятора включает модуль TBS Crossfire TX Lite 2W или ELRS, аккумулятор 3s1p, комплект антенн и транспортный кейс. Также есть крепление для дрона DJI Matrice 300. Частота передача на землю видео составляет 1.3 GHz, видеосвязь дрона по умолчанию — 5.8.

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Разработчик также продемонстрировал работу "Відлуння", опубликовав видео, на котором украинские FPV-дроны уничтожают технику российских оккупантов. Благодаря ретранслятору БПЛА могут поражать врага на гораздо большем расстоянии.

Работа ретранслятора "Відлуння"

Напомним, украинский производитель дронов "Дикие Шершни" разработал беспилотник, который называют "Королева Диких Шершней", способный переносить FPV-дроны и быть для них ретранслятором сигнала.

В свою очередь россияне создали дрон-ретранслятор для увеличения дальности действия дронов-камикадзе на базе беспилотника Mavic 3. Для увеличения дальности действия FPV-дронов россияне установили на Mavic 3 патч-антенну 5,6 ГГц для видеоприемника.