FPV-дроны россиян смогут летать дальше: в РФ поставили ретранслятор на Mavic 3 (видео)

Дрон Mavic 3 с патч-антенной для видеоприемника должен сопровождать российские БПЛА-камикадзе, чтобы увеличить их дальность связи.

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В Российской Федерации создали дрон-ретранслятор для увеличения дальности действия дронов-камикадзе на базе беспилотника Mavic 3. Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал "Пионер запаса".

По словам оккупантов, ретранслятор на базе Mavic 3 будет "неким спутником" для БПЛА- камикадзе, расширяя дальность связи. В ролике отмечается, что беспилотник модифицировали российские "технари".

В РФ показали Mavic-ретранслятор

Видео прокомментировал канадский OSINT-аналитик Roy в социальной сети X. Он отметил, что для увеличения дальности действия FPV-дронов россияне установили на Mavic 3 патч-антенну 5,6 ГГц для видеоприемника.

"Видеоповествование красноречиво", — констатировал аналитик.

Как ВС РФ используют дроны- ретрансляторы

Военнослужащий ВСУ и специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) 24 апреля сообщил, что ВС РФ применяют на фронте дроны-ретрансляторы, которые передают сигналы от пульта оператора БПЛА и обратно, увеличивая таким образом дальность связи. Одна из целей оккупантов — осуществление полетов на 10-15 километров. Кроме того, враг использует ретрансляторы для обхода украинских средств радиоэлектронной борьбы. (РЭБ).

"Вторая цель хуже. Они отправляют ретрансляторы на пути к нам и поэтому их FPV пролетают сквозь РЭБ купола. Ведь расстояние от ретранслятора до FPV всего 1-2 километра", — подчеркнул военный.

Принцип работы БПЛА с ретранслятором Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Напомним, российская организация "Проект Архангел" ранее показала дрон Mavic с устройством, сбрасывающим сеть для перехвата БПЛА. Россияне утверждают, что дроны DJI Mavic, оснащенные аппаратом для сброса сетей, помогут бороться с БПЛА типа "Баба Яга".

Кроме того, оккупанты пытаются таранить дронами Mavic украинские беспилотники типа "Баба Яга", а также хотят использовать для их перехвата FPV-дроны с веревкой и воланчиком.