FPV-дрони росіян зможуть літати далі: у РФ поставили ретранслятор на Mavic 3 (відео)

Дрон Mavic 3 з патч-антеною для відеоприймача має супроводжувати російські БПЛА-камікадзе, щоб збільшити їхню дальність зв'язку.

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У Російській Федерації створили дрон-ретранслятор для збільшення дальності дії дронів-камікадзе на базі безпілотника Mavic 3. Відповідне відео опублікував російський Telegram-канал "Пионер запаса".

За словами окупантів, ретранслятор на базі Mavic 3 буде "таким собі супутником" для БПЛА-камікадзе, розширюючи дальність зв'язку. У ролику зазначається, що безпілотник модифікували російські "технарі".

У РФ показали Mavic-ретранслятор

Відео прокоментував канадський OSINT-аналітик Roy у соціальній мережі X. Він зазначив, що для збільшення дальності дії FPV-дронів росіяни встановили на Mavic 3 патч-антену 5,6 ГГц для відеоприймача.

"Відеорозповідь красномовна", — констатував аналітик.

Як ЗС РФ використовують дрони-ретранслятори

Військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіозв'язку Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) 24 квітня повідомив, що ЗС РФ застосовують на фронті дрони-ретранслятори, які передають сигнали від пульта оператора БПЛА і назад, збільшуючи у такий спосіб дальність зв'язку. Одна з цілей окупантів — здійснення польотів на 10–15 кілометрів. Крім того, ворог використовує ретранслятори для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби. (РЕБ).

"Друга ціль гірша. Вони відправляють ретранслятори на шляху до нас і тому їхні FPV пролітають крізь РЕБ купола. Адже відстань від ретранслятора до FPV всього 1–2 кілометри", — наголосив військовий.

Принцип роботи БПЛА з ретранслятором Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Нагадаємо, російська організація "Проект Архангел" раніше показала дрон Mavic із пристроєм, що скидає сітку для перехоплення БПЛА. Росіяни стверджують, що дрони DJI Mavic, оснащені апаратом для скидання сіток, допоможуть боротися з БПЛА типу "Баба Яга".

Крім того, окупанти намагаються таранити дронами Mavic українські безпілотники типу "Баба Яга", а також хочуть використовувати для їхнього перехоплення FPV-дрони з мотузкою і воланчиком.