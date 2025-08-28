Дрони РФ в Україні залітають все далі: експерт пояснив, що роблять росіяни

Збройні сили Російської Федерації дедалі частіше використовують в Україні ретранслятори для збільшення дальності зв'язку FPV-дронів.

Наразі через ретранслятори літає велика частина російських екіпажів, повідомив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Я бачу це за перехопленнями відео зі своїх точок. Знаю висоти та рельєф і розумію, коли працюють із землі, а коли з повітря", — написав експерт.

За словами "Флеша", пів року тому на фронті не було такої кількості ретрансляторів. Він також зазначив, що через це зростає кількість перехоплень на частоті 5.8.

Ретранслятори для БПЛА в Україні

Сили оборони Україні вже використовують низку рішень, для збільшення дальності зв’язку БПЛА. До прикладу, українська лабораторія БПЛА "Дронарня" створила повітряний ретранслятор "Відлуння", який передає сигнали від пульта оператора дрона і назад.

Важливо

Керування дроном на відстані 2000 км: українці показали платформу Frontier System

Система "Відлуння" кріпиться на квадрокоптер DJI Matrice 300 і збільшує дальність зв'язку оператора з FPV-дроном-камікадзе до 30 кілометрів на висоті 500 метрів, передаючи сигнали між ними як посередник. Ретранслятор може працювати в автономному режимі до 60 хвилин.

За наявності наземної станції управління "Дронарня v3.1" оператор за допомогою "Відлуння" також може змінювати частоти відеоканалу прямо в повітрі, що завадить супротивнику "заглушити" його або перехопити.

Також повідомлялось, що українська компанія Autonomous Engineering R&D Ukraine, яка є частиною кластера Brave1, розробила безпілотник, здатний переносити менші дрони в тил ворога, виконуючи для них роль ретранслятора.

Нагадаємо, за словами "Флеша", на озброєнні у ЗС РФ з'явилась радіолокаційна система, яка допомагає виявляти та збивати дрони ЗСУ. За словами експерта, якщо не з’ясувати, що це за технологія, втрати БПЛА скоро стануть непоправними.