В Китаї помітили новий БПЛА-невидимку: експерти розповіли, що це може бути (фото)

В мережі з’явилося зображення нового китайського безпілотника типу «крило». Експерти розповіли, що це може бути за дрон.

Оприлюднене фото БПЛА, ймовірно було зроблене під час випробувального польоту, пише газета South China Morning Post (SCMP). На світлині видно великий дрон літакового типу з опущеним шасі та розділеними кермами напрямку біля закінцівок крила.

Як зазначають у виданні, безпілотник має певну схожість із розвідувальним дроном-невидимкою Rainbow CH-7, над яким працює Китайська корпорація аерокосмічної науки і технологій. Очікувалося, що CH-7 здійснить свій перший політ цього року.

Дрон CH-7у 2018 році Фото: Handout

За даними газети, CH-7 являє собою висотний безпілотний апарат, який може похвалитися злітною масою до 8 тонн, крейсерською швидкістю 0,5 Маха та здатністю літати на висоті до 16 000 метрів протягом 16 годин. Оскільки CH-7 призначений для виконання прихованих розвідувальних місій у зонах високого ризику, його конструкція оптимізована для малопомітності.

WZ-X у Малані Фото: Planet Labs Inc.

Своєю чергою експерти порталу The War Zone припустили, що на згаданому фото зображено набагато більший безпілотник, який раніше був помічений на супутникових знімках китайської випробувальної бази Малан у Сіньцзяні. Деякі аналітики називали цей дрон WZ-X, в очікуванні отримання додаткових подробиць про його справжнє призначення або виробника.

У виданні наголосили, що дрони на супутникових знімках у Малані та на новому фото мають схоже звужене крило, довше, ніж у китайського малопомітного безпілотника CH-7. Окрім того, CH-7 має помітно глибшу, вигнуту центральну частину, ніж видно на новому зображенні. Однак варто враховувати, що конструкція CH-7 вже була змінена, тому наразі точно невідомо, як він виглядає.

