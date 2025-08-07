Перевершив DJI: новий автономний дрон HoverAir Aqua може і літати, і плавати (відео)

Китайська компанія Zero Zero анонсувала вихід незвичайного дрона HoverAir Aqua з камерою, який може приземлятися на воду і злітати з неї.

Водонепроникний і компактний коптер може стати серйозним конкурентом для відомого бренду DJI. Інформація про HoverAir Aqua і перші кадри з'явилися на офіційному сайті та на сторінці виробника в Instagram.

HoverAir Aqua важить лише 249 грамів і створений спеціально для роботи з водою. Для цього конструктори використовували самонагрівальну конструкцію, гідрофобні матеріали, антикорозійні композити, герметичні компоненти та багато іншого. За словами розробників, загалом дрон має понад 15 технологій водонепроникності.

Крім того, він має 7-й рівень стійкості до вітру і витримує шквали силою до 33 вузлів, а сам може літати зі швидкістю до 55 км/год.

Безпілотник отримає CMOS-сенсор Type 1/1.3, такого ж розміру, як у X1 Pro Max, і спеціальний об'єктив. Aqua зніматиме відео з роздільною здатністю 4K зі швидкістю до 100 кадрів на секунду. Варто зазначити, що X1 Pro Max записує відео у форматі 4Kp120 і 8Kp30, але HoverAir поки що не згадувала про жодну з цих можливостей Aqua.

Судячи з роликів, у HoverAir Aqua вбудований мініатюрний дисплей, що нагадує видошукач на фотоапаратах і, ймовірно, виконує схожу функцію — дає змогу швидко переглянути відзнятий матеріал. Крім того, можна помітити мініатюрний пульт, який кріпиться на руку за допомогою еластичного ремінця. Натискання однієї кнопки змусить дрон злетіти й автономно слідувати за ним, зависаючи відео.

Компанія HoverAir обіцяє представити більш детальну інформацію про Aqua під час його офіційного запуску, але поки не називає конкретну дату.

Нещодавно писали, що в Китаї інженер створив джрон-амфібію, озброєний ракетами. Він може рухатися по землі, літати і плавати у воді, а багато деталей надруковано на 3D-принтері.

Раніше китайські інженери показали дрон Mirs-X, здатний літати і плавати під водою. Його оснастили лопатями, які повертаються залежно від середовища.