Превзошел DJI: новый автономный дрон HoverAir Aqua может и летать, и плавать (видео)

Китайская компания Zero Zero анонсировала выход необычного дрона HoverAir Aqua с камерой, который может приземляться на воду и взлетать с нее.

Related video

Водонепроницаемый и компактный коптер может стать серьезным конкурентом для известного бренда DJI. Информация об HoverAir Aqua и первые кадры появились на официальном сайте и на странице производителя в Instagram.

HoverAir Aqua весит всего 249 граммов и создан специально для работы с водой. Для этого конструкторы использовали самонагревающуюся конструкцию, гидрофобные материалы, антикоррозийные композиты, герметичные компоненты и многое другое. По словам разработчиков, всего дрон имеет более 15 технологий водонепроницаемости.

Кроме того, он имеет 7-й уровень устойчивости к ветру и выдерживает шквалы силой до 33 узлов, а сам может летать со скоростью до 55 км/ч.

Беспилотник получит CMOS-сенсор Type 1/1.3, такого же размера, как у X1 Pro Max, и специальный объектив. Aqua будет снимать видео в разрешении 4K со скоростью до 100 кадров в секунду. Стоит отметить, что X1 Pro Max записывает видео в формате 4Kp120 и 8Kp30, но HoverAir пока не упоминала ни об одной из этих возможностей Aqua.

Судя по роликам, в HoverAir Aqua встроен миниатюрный дисплей, напоминающий видоискатель на фотоаппаратах, и вероятно, выполняет похожую функцию — позволяет быстро просмотреть отснятый материал. Кроме того, можно заметить миниатюрный пульт, который крепится на руку с помощью эластичного ремешка. Нажатие одной кнопки заставит дрон взлететь и автономно следовать за ним, зависывая видео.

Компания HoverAir обещает представить более подробную информацию об Aqua во время его официального запуска, но пока не называет конкретную дату.

Недавно писали, что в Китае инженер создал джрон-амфибию, вооруженный ракетами. Он может двигаться по земле, летать и плавать в воде, а многие детали напечатаны на 3D-принтере.

Ранее китайские инженеры показали дрон Mirs-X, способный летать и плавать под водой. Его оснастили лопастями, которые поворачиваются в зависимости от среды.