Парень собрал дрон-амфибию, который запускает ракеты: в чем его особенность (видео)

Китайский инженер-любитель напечатал на 3D-принтере полностью функциональный амфибийный дрон, способный летать, передвигаться по земле, плавать и запускать небольшие ракеты.

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Парень разработал детали для робота и воспользовался услугами поставщика услуг 3D-печати, чтобы воплотить их в жизнь, сообщает Notebookcheck.

Дрон-амфибия демонстрирует свои возможности

Робот-амфибия имеет 6 ног — 2 передние и 4 задние. Такая конструкция позволяет ему передвигаться по местности, которую традиционные колесные роботы не могут. Он также имеет 3 ротора, которые для полета занимают вертикальное положение.

Для плавания два боковых ротора занимают горизонтальное положение, тогда как задний ротор поддерживает вертикальное положение. Два боковых ротора вращаются, толкая робота вперед в воде.

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Кроме того, разработчик показал, что беспилотник способен выполнять роль миниатюрной ракетной установки, которая стреляет небольшими ракетами. На видео также можно увидеть, как робот преодолевал лужи, ходил по ровным и неровным поверхностям, летал и плавал.

Напомним, команда студентов из Дании создала и испытала гибридный дрон, напечатанный на 3D-принтере, который может взлетать, погружаться под воду, маневрировать на глубине, а затем взлетать обратно в воздух.

Фокус также сообщал, что исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего в США разработали роботов, которые могут передвигаться без электроники и изготавливаются с помощью 3D-принтера.