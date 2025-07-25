Студенты создали БПЛА-гибрид, способный нырять и вылетать из воды: чем он удивил (видео)

Команда студентов прикладной промышленной электроники из Ольборгского университета в Дании создала и испытала гибридный дрон, напечатанный на 3D-принтере, который может взлетать, погружаться под воду, маневрировать на глубине, а затем взлетать обратно в воздух.

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Студенты достигли плавного перехода БПЛА из воздуха в воду, используя винты с переменным шагом, лопасти которых могут вращаться под разными углами, чтобы соответствовать двум различным средам, сообщает Live Science.

Студенты испытали дрон-гибрид

Разработка и тестирование беспилотника продолжались в течение двух семестров. Команда начала с создания модели и проектирования системы пропеллера с переменным шагом.

Угол наклона лопастей, или шаг пропеллера БПЛА, больше во время полета, чтобы создать больший поток воздуха, а под водой он меньше, чтобы минимизировать сопротивление и повысить эффективность. Пропеллеры также способны обеспечивать отрицательную тягу для увеличения маневренности под водой.

Чтобы получить необходимые для сборки детали и запрограммировать дрон, студенты использовали 3D-принтер и машину с числовым программным управлением. После сборки БПЛА они перешли к испытаниям.

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"Мы были удивлены, насколько плавно дрон переходит из воды в воздух", — рассказали создатели аппарата.

По мнению студентов, их разработка может быть полезной в ряде сфер — от реагирования на чрезвычайные ситуации до ведения боевых действий. Такой дрон может проводить инспекции судов, морские исследования, а также применяться для поиска и спасения людей.

Напомним, студент Висконсинского университета в Мадисоне (США) Дацзюнь Чжан разработал новый метаматериал, который позволяет контролировать роботизированные аппараты под водой, используя только звуковые волны.

Фокус также писал о том, что школьник из города Шостка Сумской области создал модель наземной роботизированной платформы для разминирования, которую можно переделать в дрон-камикадзе.