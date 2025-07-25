Студенти створили БПЛА-гібрид, здатний пірнати та вилітати з води: чим він здивував (відео)

Команда студентів прикладної промислової електроніки з Ольборзького університету в Данії створила та випробувала гібридний дрон, надрукований на 3D-принтері, який може злітати, занурюватися під воду, маневрувати на глибині, а потім злітати назад у повітря.

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Студенти досягли плавного переходу БПЛА з повітря у воду, використовуючи гвинти зі змінним кроком, лопаті яких можуть обертатися під різними кутами, щоб відповідати двом різним середовищам, повідомляє Live Science.

Студенти випробували дрон-гібрид

Розробка та тестування безпілотника тривали протягом двох семестрів. Команда почала зі створення моделі та проектування системи пропелера зі змінним кроком.

Кут нахилу лопатей, або крок пропелера БПЛА, є більшим під час польоту, щоб створити більший потік повітря, а під водою він менший, щоб мінімізувати опір і підвищити ефективність. Пропелери також здатні забезпечувати негативну тягу для збільшення маневреності під водою.

Щоб отримати необхідні для складання деталі та запрограмувати дрон, студенти використовували 3D-принтер та машину з числовим програмним керуванням. Після збірки БПЛА вони перейшли до випробувань.

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"Ми були здивовані, наскільки плавно дрон переходить з води в повітря", – розповіли творці апарата.

На думку студентів, їхня розробка може бути корисною в низці сфер — від реагування на надзвичайні ситуації до ведення бойових дій. Такий дрон може проводити інспекції суден, морські дослідження, а також застосовуватись для пошуку та порятунку людей.

Нагадаємо, студент Вісконсинського університету в Мадісоні (США) Дацзюнь Чжан розробив новий метаматеріал, який дає змогу контролювати роботизовані апарати під водою, використовуючи тільки звукові хвилі.

Фокус також писав про те, що школяр із міста Шостка Сумської області створив модель наземної роботизованої платформи для розмінування, яку можна переробити на дрон-камікадзе.