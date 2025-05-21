"Дешевий і простий": студент знайшов спосіб керувати дронами через звук (фото)

Студент Вісконсинського університету в Мадісоні (США) Дацзюнь Чжан розробив новий метаматеріал, який дає змогу контролювати роботизовані апарати під водою, використовуючи тільки звукові хвилі.

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Портал Interesting Engineering пише, що Чжан створив метаматеріал з невеликим пилоподібним візерунком. Цей візерунок змінює спосіб відбиття звукових хвиль, коли кілька динаміків направляють його під різними кутами.

"Ретельно спрямовуючи на плаваючий або підводний метаматеріал точні звукові хвилі, я можу штовхати та обертати будь-який прикріплений до нього об'єкт рівно настільки, наскільки захочу", — пояснив розробник.

Метаматеріал, створений Чжаном Фото: Дацзюнь Чжан

Як зазначають у виданні, створити такого роду метаматеріал непросто. Стандартні методи виготовлення коштують дорого і не забезпечують потрібної точності. Щоб вирішити цю проблему, Чжан запропонував новий підхід, який поєднує в собі вихід високої роздільної здатності з сильним акустичним контрастом щодо води.

"Цей метод не тільки дешевий і простий у реалізації, а й забезпечує високу роздільну здатність виготовлення і великий контраст акустичного імпедансу з водою, що є ключовими факторами для підводних метаматеріалів", — наголосив студент.

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Чжан тестував свій матеріал, прикріплюючи його до таких об'єктів, як дерево, віск і пінопласт. Незалежно від того, плавають вони чи занурюються, матеріал дає змогу використовувати звук для переміщення в усіх напрямках, включно з обертанням. Тепер він планує створити меншу, більш гнучку версію.

"Наш метаматеріал пропонує метод прикладання різних сил акустичного випромінювання до об'єктів у рідких середовищах, як-от підводні роботи і транспортні засоби, деталі для складання або медичні прилади і препарати", — зазначив студент.

Нагадаємо, вчені з Китаю знайшли спосіб зробити висотні БПЛА ефективнішими за допомогою технології плазмового збудження повітря.

Також повідомлялося, що у США випробували БПЛА на літій-сірчаній батареї Lyten, в якій не використовуються китайські матеріали.