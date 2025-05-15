Зможуть працювати як Starlink: вчені створили проривний чип для малих супутників

Група вчених з Інституту науки Токіо розробила інноваційний бездротовий чип для невеликих супутникових систем зв'язку, який розв'язав важливу проблему.

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Про це пише портал Tech Xplore. Як пояснюють у виданні, супутники "спілкуються" за допомогою комунікаційних променів, які є електромагнітними хвилями.

У деяких хвилях електричне поле обертається по спіралі, і такі хвилі називаються круговими поляризованими променями. Залежно від напрямку обертання промені можуть бути або з правою круговою поляризацією (RHCP), або з лівою круговою поляризацією (LHCP).

Невеликі супутники вагою від 10 до 100 кг є перспективним засобом зв'язку завдяки своїй гнучкості та масштабованості, але можуть обробляти тільки промені з однією поляризацією. Більш громіздкі супутники часто вимагають більшої потужності для обробки обох поляризованих променів.

Японські вчені розв'язали цю проблему, створивши бездротовий чип Ka-діапазону для невеликих супутників, здатний незалежно керувати двома кругово-поляризованими променями. Це було недосяжно за допомогою традиційних технологій.

"Наш чип-приймач працює в частотному діапазоні Ka, відомому своєю високошвидкісною передачею даних. По суті, це той самий діапазон частот, який використовують передові супутникові мережі, як-от Starlink від SpaceX", — пояснив керівник проєкту, доцент Ацуші Ширане.

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Учені випробували свій чип у прототипі супутникового комунікаційного пристрою. Тестування підтвердило продуктивність чіпа під час обробки кругових поляризаційних променів при збереженні основних вимог до супутникових систем зв'язку.

Очікується, що цей прорив матиме глибокий вплив на інфраструктуру супутникового зв'язку. Нові системи зможуть забезпечити ширші високошвидкісні з'єднання, пропонуючи покриття на великих географічних територіях, які раніше були недоступні.

Нагадаємо, у Великій Британії розглядають супутники як альтернативу розвідувальним безпілотникам.

Також повідомлялося, що американська корпорація United Spaceports почала продаж приватного військового супутника Black Star.