Смогут работать как Starlink: ученые создали прорывной чип для малых спутников

Группа ученых из Института науки Токио разработала инновационный беспроводной чип для небольших спутниковых систем связи, который решил важную проблему.

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Об этом пишет портал Tech Xplore. Как объясняют в издании, спутники "общаются" с помощью коммуникационных лучей, которые являются электромагнитными волнами.

В некоторых волнах электрическое поле вращается по спирали, и такие волны называются круговыми поляризованными лучами. В зависимости от направления вращения лучи могут быть либо с правой круговой поляризацией (RHCP), либо с левой круговой поляризацией (LHCP).

Небольшие спутники весом от 10 до 100 кг являются перспективным средством связи благодаря своей гибкости и масштабируемости, но могут обрабатывать только лучи с одной поляризацией. Более громоздкие спутники часто требуют большей мощности для обработки обоих поляризованных лучей.

Японские ученые решили эту проблему, создав беспроводной чип Ka-диапазона для небольших спутников, способный независимо управлять двумя кругово-поляризованными лучами. Это было недостижимо с помощью традиционных технологий.

"Наш чип-приемник работает в частотном диапазоне Ka, известном своей высокоскоростной передачей данных. По сути, это тот же самый диапазон частот, который используют передовые спутниковые сети, такие как Starlink от SpaceX", — объяснил руководитель проекта, доцент Ацуши Ширане.

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Ученые испытали свой чип в прототипе спутникового коммуникационного устройства. Тестирование подтвердило производительность чипа при обработке круговых поляризационных лучей при сохранении основных требований к спутниковым системам связи.

Ожидается, что этот прорыв окажет глубокое влияние на инфраструктуру спутниковой связи. Новые системы смогут обеспечить более широкие высокоскоростные соединения, предлагая покрытие на обширных географических территориях, которые ранее были недоступны.

Напомним, в Великобритании рассматривают спутники в качестве альтернативы разведывательным беспилотникам.

Также сообщалось, что американская корпорация United Spaceports начала продажи частного военного спутника Black Star.