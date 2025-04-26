Спутники будут летать "вечно" благодаря одной хитрой технологии: что придумали ученые

Система Rocket Lab может быть адаптирована для удовлетворения потребностей в питании спутников в диапазоне от 100 Вт до более 2000 Вт.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Компания Rocket Lab представила STARRAY — семейство настраиваемых солнечных батарей следующего поколения, разработанных для питания спутников, работающих в любых орбитальных условиях. Эта инновация обеспечивает оптимизированное решение для производителей спутников, устраняя необходимость проектирования и тестирования солнечных батарей с нуля.

Интеллектуальные спутниковые решения

Компания заявляет, что STARRAY (стандартизированная решетка) представляет собой прорыв в решениях по питанию спутников, предлагая настраиваемую систему и способную удовлетворять требованиям по мощности от примерно 100 Вт до более 2000 Вт.

Благодаря использованию до четырех панелей на крыло и высокоэффективных, радиационно-стойких четырехпереходных солнечных элементов Rocket Lab, STARRAY обеспечивает непревзойденную гибкость и производительность.

Готовое решение сводит к минимуму необходимость в дорогостоящем единовременном проектировании (NRE), что делает его идеальным выбором как для начинающих, так и для опытных производителей спутников.

Rocket Lab — единственная компания в мире с полностью вертикально интегрированным производством солнечных батарей, которая занимается всем, от крупносерийного производства солнечных элементов и CIC (системы управления информацией о клиентах) до подложек панелей, собранных панелей и полных систем солнечных батарей.

"Клиенты могут выбирать из ряда предварительно спроектированных конфигураций солнечных батарей, чтобы удовлетворить потребности своего приложения, используя при этом проверенную в полете надежность, производительность и скорость вертикально интегрированного производства Rocket Lab", — говорится в пресс-релизе компании.

Ранее мы писали, что в Китае создали необычайно эффективный солнечный генератор. Ученые из Наньчанского университета, Университета Сучжоу и Нанкинского университета в Китае разработали новый класс органических фототермических сокристаллов, которые значительно повышают эффективность солнечных термоэлектрических генераторов.