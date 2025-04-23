На 375% мощнее обычных: в Китае создали необычайно эффективный солнечный генератор

Ученые из Наньчанского университета, Университета Сучжоу и Нанкинского университета в Китае разработали новый класс органических фототермических сокристаллов, которые значительно повышают эффективность солнечных термоэлектрических генераторов (СТЭГ).

Related video

Об этом пишет Interesting Engineering. Как отмечают в издании, фототермические материалы, такие как соединения на основе углерода, оксиды металлов, полимеры и материалы с фазовым переходом, считаются перспективными решениями для создания температурных градиентов, необходимых для эффективного преобразования энергии.

Китайские исследователи совершили прорыв в этой области, используя радикал с открытой оболочкой Br2NDA в качестве акцептора электронов для разработки и синтеза сокристалла с фототермическим переносом заряда — коронена-Br2NDA (CBC).

При смешивании коронен и Br₂NDA самоорганизуются в игольчатые микростержни с помощью простого метода на основе раствора, образуя высококристаллическую структуру с исключительными возможностями поглощения света и преобразования тепла.

На что способен новый генератор

По словам аспиранта Шэн Чжо, сокристалл CBC достиг температуры 86 градусов по Цельсию за считанные секунды под воздействием 808-нанометрового ближнего инфракрасного света. Он также достиг эффективности фототермического преобразования (PCE) 67,2%, что превосходит многие другие материалы.

Для проверки возможностей технологии в реальных условиях ученые внедрили сокристалл CBC в прозрачную смолу, чтобы сформировать фототермические чернила, которые затем были нанесены на поверхность термоэлектрического генератора.

Важно

Бесплатная энергия с неба: найден способ получать электричество из дождевой воды

При имитации солнечного облучения генератор с покрытием CBC достиг температуры 70,3 градуса по Цельсию и выдал выходное напряжение 209 мВ, что на 375% больше по сравнению с генератором без покрытия.

Исследователи также продемонстрировали возможность отправлять закодированные сигналы, такие как код Морзе, через ближний инфракрасный (БИК) свет. Это значит, что технологию можно использовать в бесконтактной передаче данных, носимых системах шифрования и адаптивной электронике.

Напомним, ученые из Политехнического университета Мадрида в Испании разработали полупрозрачную солнечную панель, которую можно встроить в фасад здания.