Фасад дома будет генерировать энергию: создана "умная" солнечная панель для окон

Ученые из Политехнического университета Мадрида в Испании разработали полупрозрачную солнечную панель, которую можно встроить в фасад здания.

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О новой технологии пишет pv magazine. По данным портала, встроенный в здание фотоэлектрический модуль (BIPV) работает как "умное" жалюзи, защищая комнату от прямого света, но при этом снижая потребность в искусственном дневном освещении.

"Модуль предназначен для использования в качестве полупрозрачного элемента оболочки здания. Его можно интегрировать в горизонтальные элементы кровли и вертикальные элементы фасада, где не требуется прямой вид на внешнюю сторону", — отметили ученые.

Разработчики утверждают, что система имеет высокую мощность, поскольку она собирает весь прямой свет, падающий на область апертуры, в то время как солнечные элементы в обычных полупрозрачных модулях расположенытак, чтобы пропускать определенное количество света для дневного освещения.

Кроме того, солнечная панель может переключаться между разными уровнями пропускаемости света. Есть возможность активного управления количеством прямого света на основе предписаний пользователя или экологических потребностей, что невозможно в обычных полупрозрачных модулях.

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"Эта и другие новинки решат некоторые технические проблемы обычного солнечного стекла или полупрозрачных фотоэлектрических модулей для архитектурной интеграции, которые препятствуют более быстрому проникновению BIPV в строительный сектор", — заявила ведущий автор исследования Альмудена Гарсия Санчес.

Напомним, турецкая компания Spacelis разрабатывает гибкие тандемные солнечные элементы на основе перовскита и органического материала для применения в аэрокосмической отрасли, полевой связи и беспилотных системах.

В свою очередь исследователи из Института Фраунгофера разработали разноцветные солнечные панели, которые можно встроить в экстерьер здания практически незаметно и без существенной потери эффективности.