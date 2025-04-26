Супутники літатимуть "вічно" завдяки одній хитрій технології: що придумали вчені

Система Rocket Lab може бути адаптована для задоволення потреб у живленні супутників у діапазоні від 100 Вт до понад 2000 Вт.

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Про це пише interestingengineering.com.

Компанія Rocket Lab представила STARRAY — сімейство настроюваних сонячних батарей наступного покоління, розроблених для живлення супутників, що працюють у будь-яких орбітальних умовах. Ця інновація забезпечує оптимізоване рішення для виробників супутників, усуваючи необхідність проєктування і тестування сонячних батарей з нуля.

Інтелектуальні супутникові рішення

Компанія заявляє, що STARRAY (стандартизована решітка) є проривом у рішеннях із живлення супутників, пропонуючи систему, що налаштовується, і здатну задовольняти вимоги щодо потужності від приблизно 100 Вт до понад 2000 Вт.

Завдяки використанню до чотирьох панелей на крило і високоефективних, радіаційно-стійких чотирьохперехідних сонячних елементів Rocket Lab, STARRAY забезпечує неперевершену гнучкість і продуктивність.

Готове рішення зводить до мінімуму необхідність у дорогому одноразовому проєктуванні (NRE), що робить його ідеальним вибором як для початківців, так і для досвідчених виробників супутників.

Rocket Lab — єдина компанія у світі з повністю вертикально інтегрованим виробництвом сонячних батарей, яка займається всім, від великосерійного виробництва сонячних елементів і CIC (системи управління інформацією про клієнтів) до підкладок панелей, зібраних панелей і повних систем сонячних батарей.

"Клієнти можуть обирати з низки попередньо спроєктованих конфігурацій сонячних батарей, щоб задовольнити потреби свого застосунку, використовуючи водночас перевірену в польоті надійність, продуктивність і швидкість вертикально інтегрованого виробництва Rocket Lab", — ідеться в пресрелізі компанії.

Раніше ми писали, що в Китаї створили надзвичайно ефективний сонячний генератор. Вчені з Наньчанського університету, Університету Сучжоу і Нанкінського університету в Китаї розробили новий клас органічних фототермічних сокристалів, які значно підвищують ефективність сонячних термоелектричних генераторів.