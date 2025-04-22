У США тепер можна купити особистий військовий супутник: що він дає і скільки коштує

Американська корпорація United Spaceports почала продаж вдосконаленого приватного військового супутника Black Star 1000 за фіксованою ставкою в 5,5 млн доларів США.

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Про це пише Las Vegas Review-Journal. Приватні супутники позиціонуються як безпечні платформи для передачі даних і зв'язку.

"Уперше в історії людства приватні особи можуть володіти власним повністю робочим супутником військового рівня — за ціною, набагато нижчою за вартість приватного літака. Ми вступили в епоху, коли суверенний контроль над даними більше не розкіш — це необхідність", — заявив генеральний директор United Spaceports Роб Лауер.

У супутниковий пакет Black Star 1000 входить:

центр обробки даних Nvidia з використанням штучного інтелекту;

гаманець для криптовалютних монет;

камера з дистанційним датчиком, яка дасть змогу спостерігати за Землею;

телескоп для спостереження за космічним простором;

захищений супутниковий зв'язок військового рівня;

низхідний канал X-діапазону для передачі даних;

S-діапазон для управління і контролю супутника;

цілодобова спеціалізована підтримка;

сонячні батареї для забезпечення енергією супутника;

одна наземна супутникова станція;

запуск на низьку навколоземну орбіту на ракеті SpaceX;

модульна архітектура супутника.

За додаткову плату клієнт може отримати геостаціонарну орбіту. Йдеться про вищий і дорожчий запуск на висоту близько 35 000 над екватором, що дає змогу супутнику завжди залишатися в одному і тому ж місці. Ще одна додаткова послуга — встановлення приймача на реактивному літаку для підтримки зв'язку в повітрі.

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В United Spaceport вважають, що приватні супутники зацікавлять надбагатих людей, для яких безпечний зв'язок є необхідністю. Лауер також зазначив, що декому просто подобається володіти унікальними технологіями.

"Досі лише уряди мали владу над космічною енергією та безпекою. Сьогодні ми передаємо ключі від космосу найвпливовішим бізнесменам світу. Тому що правда проста: він ніколи не буває по-справжньому безпечним, якщо ви ним не володієте. Першопрохідці стануть піонерами нової космічної ери — тієї, де цифровий суверенітет, конфіденційність і безпеку не просто обіцяно, а гарантовано", — наголосив глава корпорації.

Нагадаємо, японський інститут iQPS, який володіє п'ятьма супутниками на орбіті, вперше надаватиме українській військовій розвідці супутникові геопросторові дані.

Також повідомлялося, що Франція запустила новий розвідувальний супутник CSO-3 з надвисокою роздільною здатністю. Дані з цього супутника, імовірно, зможуть отримувати Сили оборони України.