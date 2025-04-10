Початок кінця? Конкурент Starlink скасував запуск своїх перших супутників — причини

Компанія Amazon скасувала запуск інтернет-супутників Project Kuiper, який мав відбутися 9 квітня, через погодні умови.

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Про перенесення запуску повідомила компанія United Launch Alliance, яка представляє Amazon ракети ULA Atlas V.

"Запуск ракети United Launch Alliance Atlas V із місією Kuiper 1 для проєкту Amazon Kuiper було відкладено сьогодні через негоду. Нова дата запуску буде оголошена після схвалення на полігоні", — ідеться в заяві.

Запуск супутників Amazon: що відомо

Project Kuiper, дочірній підрозділ компанії Amazon, раніше анонсував запуск своїх перших 27 супутників на ракеті United Launch Alliance (ULA) Atlas V з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді.

Як і Starlink, супутники Project Kuiper забезпечуватимуть високошвидкісний інтернет із низькою затримкою практично в будь-якій точці земної кулі. Компанія планує почати надавати послуги клієнтам наприкінці 2025 року.

Загалом супутникова система Project Kuiper першого покоління включатиме понад 3200 вдосконалених супутників на низькій навколоземній орбіті. На наступні кілька років заплановано ще сім запусків Atlas V і 38 запусків на більшій ракеті ULA Vulcan Centaur. Також планується 30 запусків через інші компанії: Arianespace, Blue Origin і SpaceX.

Нагадаємо, франко-британський оператор супутникового зв'язку Eutelsat визнав, що не готовий замінити Starlink в Україні, оскільки технічно не дотягує до компанії Ілона Маска.

Зі свого боку український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш вважає, що єдиною повноцінною альтернативою Starlink для України є супутниковий зв'язок OneWeb.