Начало конца? Конкурент Starlink отменил запуск своих первых спутников - причины

Компания Amazon отменила запуск интернет-спутников Project Kuiper, который должен был состояться 9 апреля, из-за погодных условий.

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О переносе запуска сообщила компания United Launch Alliance, которая представляет Amazon ракеты ULA Atlas V.

"Запуск ракеты United Launch Alliance Atlas V с миссией Kuiper 1 для проекта Amazon Kuiper был отложен сегодня из-за непогоды. Новая дата запуска будет объявлена ​​после одобрения на полигоне", — говорится в заявлении.

Запуск спутников Amazon: что известно

Project Kuiper, дочернее подразделение компании Amazon, ранее анонсировало запуск своих первых 27 спутников на ракете United Launch Alliance (ULA) Atlas V с космической станции на мысе Канаверал во Флориде.

Как и Starlink, спутники Project Kuiper будут обеспечивать высокоскоростной интернет с низкой задержкой практически в любой точке земного шара. Компания планирует начать предоставлять услуги клиентам в конце 2025 года.

Всего спутниковая система Project Kuiper первого поколения будет включать более 3200 усовершенствованных спутников на низкой околоземной орбите. На следующие несколько лет запланировано еще семь запусков Atlas V и 38 запусков на более крупной ракете ULA Vulcan Centaur. Также планируется 30 запусков через другие компании: Arianespace, Blue Origin и SpaceX.

Напомним, франко-британский оператор спутниковой связи Eutelsat признал, что не готов заменить Starlink в Украине, поскольку технически не дотягивает до компании Илона Маска.

В свою очередь украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш считает, что единственной полноценной альтернативой Starlink для Украины является спутниковая связь OneWeb.