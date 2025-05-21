"Дешевый и простой": студент нашел способ управлять дронами через звук (фото)

Студент Висконсинского университета в Мадисоне (США) Дацзюнь Чжан разработал новый метаматериал, который позволяет контролировать роботизированные аппараты под водой, используя только звуковые волны.

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Портал Interesting Engineering пишет, что Чжан создал метаматериал с небольшим пилообразным узором. Этот узор изменяет способ отражения звуковых волн, когда несколько динамиков направляют его под разными углами.

"Тщательно направляя на плавающий или подводный метаматериал точные звуковые волны, я могу толкать и вращать любой прикрепленный к нему объект ровно настолько, насколько захочу", — объяснил разработчик.

Метаматериал, созданный Чжаном Фото: Дацзюнь Чжан

Как отмечают в издании, создать такого рода метаматериал непросто. Стандартные методы изготовления стоят дорого и не обеспечивают нужной точности. Чтобы решить эту проблему, Чжан предложил новый подход, который сочетает в себе выход высокого разрешения с сильным акустическим контрастом относительно воды.

"Этот метод не только дешевый и простой в реализации, но и обеспечивает высокое разрешение изготовления и большой контраст акустического импеданса с водой, что является ключевыми факторами для подводных метаматериалов", — подчеркнул студент.

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Чжан тестировал свой материал, прикрепляя его к таким объектам, как дерево, воск и пенопласт. Независимо от того, плавают ли они или погружаются, материал позволяет использовать звук для перемещения во всех направлениях, включая вращение. Теперь он планирует создать меньшую, более гибкую версию.

"Наш метаматериал предлагает метод приложения различных сил акустического излучения к объектам в жидких средах, таким как подводные роботы и транспортные средства, детали для сборки или медицинские приборы и препараты", — отметил студент.

Напомним, ученые из Китая нашли способ сделать высотные БПЛА эффективнее с помощью технологии плазменного возбуждения воздуха.

Также сообщалось, что в США испытали БПЛА на литий-серной батарее Lyten, в которой не используются китайские материалы.