Хлопчики і дівчатка 15 років: у РФ завод із виробництва "Шахедів" масово залучає школярів

Влада РФ активно залучає молодь до виробництва безпілотників типу "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга", Республіка Татарстан. Підтверджено, що до процесу складання та будівництва інфраструктури залучаються російські підлітки та студенти коледжів, вік яких часто не перевищує 15 років.

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У Росії триває стрімке розширення найбільшого в країні заводу з виробництва ударних безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга", пише CNN. За супутниковими знімками видно, що за останні місяці тут зведено десятки нових об'єктів — виробничі корпуси, склади та житлові гуртожитки.

При цьому Міноборони РФ у репортажі "Військове приймання" не приховує цієї практики. Так гендиректор "Алабуги" Тимур Шагівалєєв розповів, що на виробництві зайняті "хлопчики й дівчатка" — школярі, залучені відразу після 9 класу, тобто з 15 років.

Крім участі в складанні дронів, неповнолітніх залучають до будівельних робіт. У липні на території об'єкта було відкрито наметовий табір "Алабуга Строй" для студентів, організований рухом "Російські студентські загони". За даними влади Татарстану, на об'єкті вже працюють близько 2500 молодих людей, зокрема на зведенні житлового комплексу "Середземноморський парк". На супутникових знімках з 12 липня видно понад 100 армійських наметів, у яких живуть учасники будівництва.

Московські студенти з руху "Російські студентські загони"

За оцінкою експертів, кількість робочих гуртожитків на території заводу збільшилася більш ніж у 6 разів за кілька місяців. Після завершення будівництва підприємство зможе прийняти до 40 000 осіб. Аналітики також зазначають, що підприємство стає ключовим елементом військової інфраструктури РФ, а зростання його масштабів вказує на плани Кремля щодо масового випуску дронів не тільки для війни проти України, а й на експорт.

Масштабне будівництво на території зони "Алабуга" Фото: films

Нагадаємо, російські державні медіа опублікували пропагандистський відеосюжет із заводу в Алабузі, де було показано процес складання і масштаби виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед". Примітно, що до роботи на підприємстві залучили велику кількість студентів під виглядом "навчальної практики".