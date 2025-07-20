У РФ показали кадри заводу, де роблять "Шахеди": на що звернули увагу експерти (фото)

Російські державні медіа опублікували пропагандистський відеосюжет із заводу в Алабузі, Республіки Татарстан, де демонструють процес складання і масштаби виробництва безпілотників-камікадзе типу "Шахед".

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Ролик, розміщений у Telegram, викликав резонанс як серед аналітиків, так і в українському сегменті соціальних мереж. Особливу увагу викликав той факт, що до роботи на підприємстві залучили велику кількість студентів під виглядом "навчальної практики".

Тим самим російська влада фактично залучає молодь до процесів, безпосередньо пов'язаних із веденням війни та виробництвом зброї для ударів по цивільній інфраструктурі України.

На думку військових аналітиків, підприємство в Алабузі, де ведеться масове виробництво БПЛА іранського типу, — це законна військова мета. Відкрита демонстрація складальних ліній і пропагандистська подача на телеканалі "Звезда" лише підтверджують, що об'єкт є частиною військової машини РФ, яка активно застосовує дрони-камікадзе для терору українських міст.

Завод у РФ із виробництва дронів типу "Шахед" Завод у РФ із виробництва дронів типу "Шахед" Завод у РФ із виробництва дронів типу "Шахед" Завод у РФ із виробництва дронів типу "Шахед" Завод у РФ із виробництва дронів типу "Шахед"

Військовий оглядач і офіцер Армії оборони Ізраїлю в запасі Ігаль Левін із цього приводу зазначив, що цей об'єкт є легітимною військовою ціллю, і коли по ньому буде завдано удару, росіянам "не потрібно буде плакатися за вбитими хлопчиками й дівчатками, які збирають ці дрони".

Він також наголосив, що терористом є не тільки той, хто завдає удару, а й ті, хто виробляє зброю терору. Отже, удари по організаторах та інфраструктурі виробництва є не менш важливими, ніж удари по вже випущених БПЛА.

Нагадаємо, Росія планує запускати по території України ще більше ударних безпілотників. На думку глави ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майора Крістіана Фройдінга, ця цифра вдвічі більша, ніж прогнозована 1000 одиниць у рамках однієї атаки.

У травні поточного року український громадський діяч Марія Берлінська стверджувала, що Росія може незабаром почати запускати набагато більше ударних дронів по території України. Йдеться про одночасний запуск понад 1000 безпілотників сімейства "Шахед" на добу.