В РФ показали кадры завода, где делают "Шахеды": на что обратили внимание эксперты (фото)

Российские государственные медиа опубликовали пропагандистский видеосюжет с завода в Алабуге, Республики Татарстан, где демонстрируется процесс сборки и масштабы производства беспилотников-камикадзе типа «Шахед».

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Ролик, размещенный в Telegram, вызвал резонанс как среди аналитиков, так и в украинском сегменте социальных сетей. Особое внимание вызвал тот факт, что к работе на предприятии привлекли большое количество студентов под видом "обучающей практики".

Тем самым российские власти фактически вовлекают молодежь в процессы, напрямую связанные с ведением войны и производством оружия для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

По мнению военных аналитиков, предприятие в Алабуге, где ведется массовое производство БПЛА иранского типа, — это законная военная цель. Открытая демонстрация сборочных линий и пропагандистская подача на телеканале "Звезда" лишь подтверждают, что объект является частью военной машины РФ, активно применяющей дроны-камикадзе для террора украинских городов.

Завод в РФ по производству дронов типа "Шахед" Завод в РФ по производству дронов типа "Шахед" Завод в РФ по производству дронов типа "Шахед" Завод в РФ по производству дронов типа "Шахед" Завод в РФ по производству дронов типа "Шахед"

Военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля в запасе Игаль Левин по этому поводу отметил, что данный объект является легитимной военной целью, и когда по нему будет нанесен удар, россиянам "не нужно будет плакаться по убиенным мальчикам и девочкам, которые собирают эти дроны".

Он также подчеркнул, что террористом является не только тот, кто наносит удар, но и те, кто производит оружие террора. Следовательно, удары по организаторам и инфраструктуре производства являются не менее важными, чем удары по уже выпущенным БПЛА.

Напомним, Россия планирует запускать по территории Украины еще больше ударных беспилотников. По мнению главы ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майора Кристиана Фройдинга, эта цифра вдвое больше, чем прогнозируемая 1000 единиц в рамках одной атаки.

В мае текущего года украинский общественный деятель Мария Берлинская утверждала, что Россия может вскоре начать запускать гораздо больше ударных дронов по территории Украины. Речь идет об одновременном запуске более 1000 беспилотников семейства “Шахед” в сутки.