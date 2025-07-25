Мальчики и девочки 15 лет: в РФ завод по производству "Шахедов" массово привлекает школьников

Власти РФ активно привлекают молодежь к производству беспилотников типа “Шахед” в особой экономической зоне «Алабуга», Республика Татарстан. Подтверждено, что в процесс сборки и строительства инфраструктуры вовлекаются российские подростки и студенты колледжей, возраст которых зачастую не превышает 15 лет.

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России продолжается стремительное расширение крупнейшего в стране завода по производству ударных беспилотников в особой экономической зоне "Алабуга", пишет CNN. По спутниковым снимкам видно, что за последние месяцы здесь возведены десятки новых объектов — производственные корпуса, склады и жилые общежития.

При этом Минобороны РФ в репортаже "Военная приемка" не скрывает этой практики. Так гендиректор "Алабуги" Тимур Шагивалеев рассказал, что на производстве заняты "мальчики и девочки" — школьники, привлеченные сразу после 9 класса, то есть с 15 лет.

Кроме участия в сборке дронов, несовершеннолетние привлекаются к строительным работам. В июле на территории объекта был открыт палаточный лагерь "Алабуга Строй" для студентов, организованный движением "Российские студенческие отряды". По данным властей Татарстана, на объекте уже трудятся около 2500 молодых людей, в том числе на возведении жилого комплекса "Средиземноморский парк". На спутниковых снимках с 12 июля видно более 100 армейских палаток, в которых живут участники стройки.

Московские студенты из движения "Российские студенческие отряды"

По оценке экспертов, число рабочих общежитий на территории завода увеличилось более чем в 6 раз за несколько месяцев. После завершения строительства предприятие сможет принять до 40 000 человек. Аналитики также отмечают, что предприятие становится ключевым элементом военной инфраструктуры РФ, а рост его масштабов указывает на планы Кремля по массовому выпуску дронов не только для войны против Украины, но и на экспорт.

Масштабное строительство на территории зоны "Алабуга" Фото: CNN

Напомним, российские государственные медиа опубликовали пропагандистский видеосюжет с завода в Алабуге, где был показан процесс сборки и масштабы производства дронов-камикадзе типа "Шахед". Примечательно, что что к работе на предприятии привлекли большое количество студентов под видом "обучающей практики".