Хлопець зібрав дрон-амфібію, який запускає ракети: в чому його особливість (відео)

Китайський інженер-аматор надрукував на 3D-принтері повністю функціональний амфібійний дрон, здатний літати, пересуватись по землі, плавати та запускати невеликі ракети.

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Хлопець розробив деталі для робота та скористався послугами постачальника послуг 3D-друку, щоб втілити їх у життя, повідомляє Notebookcheck.

Дрон-амфібія демонструє свої можливості

Робот-амфібія має 6 ніг — 2 передні та 4 задні. Така конструкція дозволяє йому пересуватися по місцевості, яку традиційні колісні роботи не можуть. Він також має 3 ротори, які для польоту займають вертикальне положення.

Для плавання два бічні ротори займають горизонтальне положення, тоді як задній ротор підтримує вертикальне положення. Два бічні ротори обертаються, штовхаючи робота вперед у воді.

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Окрім того, розробник показав, що безпілотник здатен виконувати роль мініатюрної ракетної установки, яка стріляє невеликими ракетами. На відео також можна побачити, як робот долав калюжі, ходив по рівних і нерівних поверхнях, літав і плавав.

Нагадаємо, команда студентів з Данії створила та випробувала гібридний дрон, надрукований на 3D-принтері, який може злітати, занурюватися під воду, маневрувати на глибині, а потім злітати назад у повітря.

Фокус також повідомляв, що дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго в США розробили роботів, які можуть пересуватися без електроніки і виготовляються за допомогою 3D-принтера.