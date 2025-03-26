Лише за $20: у США створили 3D-друкованих роботів, які працюють без електроніки (відео)

За словами вчених, нові роботи можуть безперервно працювати протягом трьох днів, перетинати різноманітні поверхні та навіть ходити під водою.

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Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) розробили роботів, які можуть пересуватися без електроніки і виготовляються за допомогою 3D-принтера. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

3D-друкований робот за $20

Метою розробників було створити роботів, які могли б ходити одразу після друку за допомогою балончика зі стисненим газом. Крім того, вироби мали складатися з гнучких, м'яких матеріалів, як і "рідкий" робот, розроблений вченими з Південної Кореї.

Для виготовлення роботів учені використовували настільний 3D-принтер і готовий матеріал для друку. Такий підхід до проєктування виявився дуже дешевим — виробництво одного робота обходиться приблизно у 20 доларів.

Щоб змусити роботів рухатися, команда створила пневматичний коливальний контур для управління повторюваними рухами м'яких приводів, схожий на механізм, який приводив у рух паровий двигун локомотива. Контур координує рух шести ніг, подаючи тиск повітря в потрібний час поперемінно між двома наборами по три ноги.

"Це зовсім інший погляд на створення машин", — зазначив професор кафедри машинобудування та аерокосмічної техніки Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Майкл Толлі.

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Дослідники протестували роботів у лабораторії, виявивши, що поки вони під'єднані до джерела повітря або газу під постійним тиском, вони можуть функціонувати без зупинки протягом трьох днів. Крім того, вони можуть ходити на відкритому повітрі без прив'язі, перетинати різні поверхні, включно з дерном і піском, а також ходити під водою.

Використовуючи балончик зі стисненим газом, ці роботи здатні працювати в умовах, де електроніка не може функціонувати. Наприклад, їх можна використовувати для наукової розвідки в районах із сильною радіацією, для реагування на стихійні лиха або дослідження космосу.

"Ми зробили гігантський стрибок уперед, створивши робота, який ходить повністю самостійно", — зазначив постдокторант Йічен Чжай.

Нагадаємо, китайський робототехнічний стартап Agibot планує цього року випустити до 5000 людиноподібних роботів, що відповідає планам Ілона Маска з виробництва роботів Optimus.