Складе конкуренцію США: у Китаї створюють "армію" з 5000 людиноподібних роботів

Китайська компанія Agibot пропонує три основні лінійки роботів і планує збільшити свою виробничу потужність до більш ніж 400 штук на місяць.

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Китайський робототехнічний стартап Agibot планує цього року випустити до 5000 людиноподібних роботів, що відповідає планам Ілона Маска з виробництва роботів Optimus. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Роботи Agibot

За словами Яо Маоціна, президента підрозділу втіленого інтелекту Agibot, цього року компанія планує поставити від 3000 до 5000 роботів, що значно більше, ніж торік, коли було поставлено менш ніж 1000 пристроїв. Agibot також планує відкрити новий завод у районі Пудун, щоб збільшити свою виробничу потужність до більш ніж 400 роботів на місяць.

"Цього року ми маємо намір впровадити нові продукти в промислові сценарії, замінивши людей у певних завданнях і створивши відчутну цінність для клієнтів", — сказав Яо.

Представник компанії також додав, що впровадження гуманоїдних роботів у домашні господарства, ймовірно, займе ще близько п'яти років. За його словами, широке впровадження стане можливим, щойно собівартість одного робота наблизиться до 50 000 юанів (6 900 доларів США).

Яо зазначив, що у Китаю є переваги в галузі гуманоїдної робототехніки. Зокрема, йдеться про комплексний ланцюжок поставок обладнання та велику кількість фахівців у галузі штучного інтелекту. Очікується, що в міру масштабування виробництва виробничі витрати істотно знизяться.

"Індустрія гуманоїдної робототехніки насправді тільки зароджується, і багато додатків ще не розроблено, а виробничі витрати залишаються високими", — наголосив Яо.

Як зазначають у виданні, Agibot було засновано 2023 року, і сьогодні вона є ключовим гравцем у секторі робототехніки Шанхая. Наразі стартап оцінюють приблизно в 10 мільярдів юанів.

На сьогодні у Agibot є три основні лінійки продуктів: двоногий гуманоїдний робот Yuanzheng для комерційного використання, дворукий робот на колесах Genie і менший гуманоїд Lingxi для розробників і споживачів. У січні стартап оголосив про випуск 1000-го робота.

Нагадаємо, група вчених з Інженерного коледжу Сеульського національного університету та Університету Гачон у Південній Кореї створила "рідкого" робота нового покоління, здатного проходити крізь прути.